Ataşehir Belediyesi işçileri geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlatmıştı.

İŞÇİNİN SORUSU ÖFKELENDİRDİ

İş bırakma kararının ardından belediye binasının önünde işçilerle buluşan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bir işçinin sorusu üzerine öfkesine hakim olamadı.

"SANA HESAP MI VERECEĞİM?"

İlgezdi, işçilerden birinin "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" şeklinde yönelttiği soruya "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde cevap verdi.