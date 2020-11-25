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Politika

İSEDAK üyesi ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli para'' vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. İSEDAK Toplantısı açılış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli paralarla ticaret gibi, ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz' dedi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı."

"Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."

"Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız."

"İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."

 "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."

"İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."

"Milli paralarla ticaret gibi, ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz."

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