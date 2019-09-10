İSKİ’ye 3 katı fiyatla 997 yeni araç kiralandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘makam aracı’ diye sergilediği otomobil ve kamyonetlerin ‘hizmet aracı’ olduğunun ortaya çıkmasıyla ‘Yenikapı şovu’ fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bu otomobillerden çoğu İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün her gün hasta ve bakıma muhtaç 600 kişiye bakım, fizik tedavi, psikolojik destek, ev temizliği ve refakatçi hizmeti götürdüğü ‘Evde Sağlık Hizmeti’nde kullanılıyordu. İçlerinde bir tane makam otomobili vardı, o da CHP’li İBB Meclis Üyesi ve Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun çıktı.

İBB AK parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun ‘dağ fare doğurdu’ olarak nitelenen Yenikapı şovunu sert bir dille eleştirdi. İBB Meclis Toplantısı’nda konuşan Göksu, n İmamoğlu’nun bir yandan tasarruf adı altında birimlerden topladığı araçlarla şov yaparken, diğer yandan 2 Ağustos’ta İBB’ye bağlı İSKİ’ye 997 yeni araç kiralandığını söyledi.

HANİ FAZLAYDI?

Göksu, “İstanbul’da öylesine bir tiyatro izledik. Sayın İmamoğlu önceki dönem İBB’de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı tahsis edildiğini ileri sürdü. Bu makam araçları nerede? Bu sorunun cevaplarını arıyoruz. Makam araçları bunlar mı? Bin 717 makam aracı bulunamayınca ‘bunlar hizmet fazlası araçlar’ iddiasında bulunarak Yenikapı’ya 730 otomobil ve kamyonet toplayabildiniz. Tepki gelince de gece kamyonetleri geri çektiniz. O kamyonetler kimin makam aracıydı” diye konuştu.

HER BİRİ 3 BİN 341TL

Göksu, “Madem ihtiyaç fazlası araçlar var, neden İSKİ’ye 997 araç kiraladınız? Bizim dönemimizde bin 400 TL’ye kiralanan bir araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış. Mesele hizmet ise bunları da göndermeniz lazım. Hizmet fazlası araç elbette kamu kurumunda fazla ise bunun çıkarılması gerekir. Bu neye göre belirlenir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de asılsız haberleri yalanladı. Medyada önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin emniyete bedelsiz şekilde bina temin ettiğine yönelik çıkan haberlerin maksatlı olarak çarpıtıldığı ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TAKiPÇiSi OLACAĞIZ

Yenikapı’da toplanan araçları bundan sonra trafikte takip edeceklerini belirten Göksu,” Bu araçları plakaları ile birlikte takip edeceğiz, bunları sokakta bulursak o zaman mahcup olursunuz. Siz hizmet üretmeyecekseniz araçlara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bu hizmet dışı araçların belediye dışında birine tahsis edildi ise bunları ispat edin” dedi.