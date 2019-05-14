İslam nefreti cami yaktırdı
İslam düşmanlığının körüklendiği ABD’de camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrindeki Diyanet Camii kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.
Giderek dünya genelinde yaygınlaşan İslamofobik saldırılar mübarek Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. ABD’nin New Haven kentindeki Diyanet Camisi’nde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kentin İtfaiye Şefi John Alston tarafından yapılan açıklamada, başlatılan soruşturmada yangının kasten biri tarafından yapıldığı yani kundaklandığı belirtildi. Amerika Diyanet Merkezince yapılan açıklamada ise camide yaklaşık 500 bin dolarlık hasar meydana geldiğini bildirildi.
PARA ÖDÜLÜ KONDU
Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Zanlıların yakalanması için başlarına para ödülü konduğu kaydedilen açıklamada ‘’Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir’’ ifadelerine yer verildi. Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Connecticut Ofisi de yangına sebep olan faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Amerika Diyanet Merkezi’nin (DCA) internet sitesinde ise ‘New Haven Camisi’ne Destek’ başlığıyla açılan kampanyada camiyi onarmak için yardım çağrısında bulunuldu. DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca, yaptığı açıklamada “Bölgede yaşayan Türk toplumunun emekleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkılarıyla bugüne kadar inşaatı devam eden camimizde meydana gelen hasarın giderilmesi için bu yaraları sarmaya davet ediyorum” dedi. Connecticut Valisi Ned Lamont da Twitter’dan da “Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur” dedi.
Irkçılar tarafından kundaklanan camide 500 bin dolarlık zarar meydana geldi.
İSLAM KARŞITLIĞININ YENİ BİR TEZAHÜRÜ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yapılan saldırının derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürü olduğunu bildirdi. Sözcü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin paylaşımında, “New Haven camisine yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna ‘dur’ denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır” değerlendirmesinde bulundu.
IRKÇILIKLA TOPYEKUN MÜCADELE ETMELİYİZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşanan alçak saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi’nin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI NEFRET SUÇUDUR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da kundaklama olayının faillerinin bulunmasını ve gerekli soruşturmaların acil yürütülmesini beklediklerini belirterek “İslam ve Müslüman karşıtlığı nefret suçudur, bu suçla mücadele edilmelidir” çağrısında bulundu. Yangında, büyük hasar meydana geldiğini üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, “Maalesef Batı’da İslam ve Müslüman karşıtı saldırıların arttığını, bu saldırıları kışkırtan bir söylemin yükseldiğini, bazı batılı hükümetlerin bu tehlikeye karşı gerekli önlemleri almadığını görüyoruz. İslam ve Müslüman karşıtlığı nefret suçudur, bu suçla mücadele edilmelidir” paylaşımında bulundu.
NEFRET YANGININA SEYİRCİ KALIYORLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kundaklanmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sözcü Çelik “İslam düşmanlığı yapanlar tüm insanlık değerlerini zehirliyorlar” ifadelerini kullandı. Bu saldırıları siyasi ya da ideolojik sebeplerle görmezden gelenlerin, kendilerini de içine alacak bir nefret yangınına seyirci kaldıklarını vurgulayan Çelik “Nefret sınır tanımaz; camilerden başlar, diğer mabetlere yayılır” ifadelerini kullandı.
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