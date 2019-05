İslam nefreti cami yaktırdı

İSLAM KARŞITLIĞININ YENİ BİR TEZAHÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yapılan saldırının derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürü olduğunu bildirdi. Sözcü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin paylaşımında, “New Haven camisine yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna ‘dur’ denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır” değerlendirmesinde bulundu.

IRKÇILIKLA TOPYEKUN MÜCADELE ETMELİYİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşanan alçak saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi’nin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.