İslam nefreti cami yaktırdı

Giderek dünya genelinde yaygınlaşan İslamofobik saldırılar mübarek Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. ABD’nin New Haven kentindeki Diyanet Camisi’nde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kentin İtfaiye Şefi John Alston tarafından yapılan açıklamada, başlatılan soruşturmada yangının kasten biri tarafından yapıldığı yani kundaklandığı belirtildi. Amerika Diyanet Merkezince yapılan açıklamada ise camide yaklaşık 500 bin dolarlık hasar meydana geldiğini bildirildi.

PARA ÖDÜLÜ KONDU

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Zanlıların yakalanması için başlarına para ödülü konduğu kaydedilen açıklamada ‘’Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir’’ ifadelerine yer verildi. Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Connecticut Ofisi de yangına sebep olan faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Amerika Diyanet Merkezi’nin (DCA) internet sitesinde ise ‘New Haven Camisi’ne Destek’ başlığıyla açılan kampanyada camiyi onarmak için yardım çağrısında bulunuldu. DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca, yaptığı açıklamada “Bölgede yaşayan Türk toplumunun emekleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkılarıyla bugüne kadar inşaatı devam eden camimizde meydana gelen hasarın giderilmesi için bu yaraları sarmaya davet ediyorum” dedi. Connecticut Valisi Ned Lamont da Twitter’dan da “Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur” dedi.