''İslam'a iftira ahlaksızlıktır''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen “Nefret Söylemiyle Mücadele” etkinliğinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Unutulmamalıdır ki, holokosttan Bosna’ya Ruanda’dan Myanmar’a insanlığa karşı işlenen en büyük suçların öncesinde nefret söylemi duyulmuştur. Ruanda’da milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı’ya nasıl yaptını dememiştir. Aynı şekilde uluslararası toplum bu acı tecrübelerden gereken dersleri çıkarmamıştır. Christhurch’te 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısı sorunun boyutunu gözler önüne sermiştir. 1993’te Solingen’de Neo Naziler 5 vatandaşımızı evlerini ateşe vererek katlettiler. 2011’de Oslo yakınlarındaki bir adada 77 can beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. 2017 yılında Kanada’daki cami saldırısında 6 Müslüman hayatını kaybetti. Günümüzde nefret söylemine, ayrımcılığa, ırkçılığa en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Müslüman kadınlara sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor. Yurtdışındaki 6.5 milyon insanı nefret söyleminden etkilenen bir ülke olarak buna göz yumamayız.Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor.”

ÇOK SERT TEPKİ

“Son dönemde özellikle Hindistan’da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, sadece inek eti yedikleri için ölüme mahkum edilen Müslüman gençlerin haklarını nasıl savunur hale geleceğiz? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalama olabilir mi? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen bana neden duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz bunlara müdahale etmiyoruz. Onun inancının gereği odur, yiyebilir. İnançlara saygılı olacaksınız. Hindistan’ın Keşmir’de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Keşmir, bir açık hava hapishanesine döndürülmüş durumdadır. BM’de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz. Barış dini olan İslam’ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz.