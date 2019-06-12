CHP adayı İmamoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında, ortak yayına çıkacağı AK Parti adayı Binali Yıldırım'a soruları istediğini iddia etmesi üzerine Yıldırım'ın ardından moderatörlük yapacak olan İsmail Küçükkaya'dan da bir yalanlama geldi.

Canlı tartışmayı yönetecek gazeteci İsmail Küçükkaya bir TV programına telefonla bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

'BUNU NEREDEN ÇIKARDIĞINI BİLMİYORUM'

Küçükkaya, soruların halen hazır olmadığını, Yıldırım’ın kendisinden soruları istemediğini ve soruları sadece kendisinin bileceğini, şu sözlerle ifade etti:

Galiba Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın ortak yayındaki soruları görmek istediğini söylemiş. Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile günlerdir hiç konuşmadım. Dolayısıyla böyle bir şeyi bana dayandırarak söylemiş olması bir milyarda sıfır ihtimal.

Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları.

(aksam.com.tr)