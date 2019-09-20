İSMEK öğretmenleri de İBB önünde eylemde

İBB’nin CHP’ye geçmesinden sonra 40 kurs merkezi kapatılırken 2 bin 500 öğretmenin de işlerine son verildi. Bir anda işsiz kalan öğretmenler İBB önünde haklarını arayan diğer CHP’zede çalışanlara katıldı. İBB’nin Saraçhane binası önüne gelen öğretmenler, bir an önce görevlerine dönmek istediklerini dile getirdiler.

Saraçhane’de grup adına açıklama yapan Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş, İSMEK’e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesiyle yarı zamanlı öğretmenlerin mağdur edildiğini, İSMEK’te görev yapan yönetici, personel ve öğrencilerin siyasetten bağımsız, özgür düşünceyle birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdiklerini anlattı.

BÜYÜK HAYALKIRIKLIĞI

İSMEK’te 40’a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görevine son verildiğini iddia eden İbiş, şunları kaydetti: “23 Eylül’de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayalkırıklığına uğratmıştır. İSMEK’te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz.”

İSMEK’i kapatmak için kirli oyun

İBB, binlerce emekli, evhanımı İstanbullu’yu meslek sahibi, yapan İSMEK’in 21 gün olan başvurusu süresi 5 güne indirdi. Alan seçimini de 1 gün ile sınırlandı. Binlerce kişinin başvurduğu İSMEK’te bir günde bu kadar kişinin işlemini yaptıramayacağı belirtilerek öğrenci sayısının düşürülmesinin hedeflendiği kaydedildi. Asıl amacın da ‘Başvuru yetersiz oldu. İstanbullular artık ilgi göstermiyor’ diyerek kurumun kapısına kilit vurmak olduğu bildiriliyor.