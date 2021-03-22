İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8699
  • EURO
    9,4278
  • ALTIN
    438.637
  • BIST100
    1382.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İspanya Dışişleri Bakanı Laya: AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı
Politika

İspanya Dışişleri Bakanı Laya: AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olması gerektiğini bildirdi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:09
ABONE OL

Laya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra, belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı." dedi.

AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için "bu toplantıya umutlu geldiklerini" dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde bugün toplanarak Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.