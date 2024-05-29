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Politika

İspanya'yı örnek gösteren Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine 'Filistin' çağrısı

İspanya'da Gazze Temas Grubu üyeleriyle görüşmesinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz.' dedi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
İspanya'yı örnek gösteren Bakan Fidan'dan Avrupa ülkelerine 'Filistin' çağrısı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyarak "uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladığını" belirterek, diğer Avrupa ülkelerini Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırdı.

Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahipliği yapan İspanya'ya teşekkür eden Fidan, Filistin ile dayanışma amacıyla Madrid'de bulunduklarını vurguladı.

İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, attığı cesur adımdan ve uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha İspanya'ya teşekkür ederek, "İki devletli çözüm, bölgesel barış ve güvenlik için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • İspanya
  • Filistin devleti

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