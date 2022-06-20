İBB iştiraki İSPARK'ta, personel maliyetleri gerekçesiyle gelen yüzde yüz zamla, günlük otopark ücreti 25 liradan 50 liraya çıkarıldı. İBB'nin yüzde yüz zam kararına araç sahiplerinden tepki gelirken İBB CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK'lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ, otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.

Ücretlere yapılan yüzde yüz zamla birlikte önceden 25 lira olan tam gün otopark ücreti, 50-60 liraya kadar yükseldi. İSPARK internet sitesinde yer alan fiyatlandırma bilgilerine göre Bebek'teki parkların ücreti 60 lirayı buldu.

İBB'nin araç sahiplerinin büyük tepki gösterdiği zam kararını 'işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri' nedeniyle aldığı öne sürüldü. İBB'nin saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ DÖNEMİNDE '1 TL OLSUN' DİYE TEKLİF VERMİŞTİ

Öte yandan İBB CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK'lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'lilerin AK Parti döneminde 1 TL olmasını istediği otopark ücretine yüzde yüz zam kararı alması sosyal medyada gündem oldu.