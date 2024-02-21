İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0088
  • EURO
    33,5719
  • ALTIN
    2017.84
  • BIST100
    9312.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yalanını Türkiye çürüttü!
Politika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yalanını Türkiye çürüttü!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un iddia ettiği 'Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış' iddiasını yalanladı.

21 Şubat 2024 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yalanını Türkiye çürüttü!
ABONE OL

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiasını çürüttü.

DMM bahse konu olan olayla ilgili, "Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir. Kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, " İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan İsrail ve Batı medyası, Herzog'un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.