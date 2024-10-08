TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

"Bu bir milli güvenlik sorunu"