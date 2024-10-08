İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2661
  • EURO
    37,6419
  • ALTIN
    2881.68
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail konulu kapalı oturum sona erdi: 4 saat 50 dakika sürdü
Politika

İsrail konulu kapalı oturum sona erdi: 4 saat 50 dakika sürdü

TBMM'de, terör devleti İsrail'in saldırılarının ele alındığı ve devlet sırrı olarak 10 yıl boyunca gizli kalacak oturum sona erdi.

AA8 Ekim 2024 Salı 20:26 - Güncelleme:
İsrail konulu kapalı oturum sona erdi: 4 saat 50 dakika sürdü
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

"Bu bir milli güvenlik sorunu"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.