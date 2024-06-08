Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İki devletli çözüm için çalışacağız.

Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

Netanyahu ateşle oyunuyor. Kendi halkı dahil bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor.

Gazze'deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte (D-8 ülkeleri), tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz

Ukrayna'da işgale karşı çıkanlar, Filistin'de ise işgale direnmeyi suç sayıyor. Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir.