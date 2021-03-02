İsrail'de panik: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler

Star.com.tr 02 Mart 2021 Salı 11:50 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:58

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi lideri Albin Kurti zaferini ilan etti.



KOSOVA-TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ İSRAİL BASININDA

Seçimler sonrası gözünü Kosova'ya yönelten İsrail basını, Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) lideri ve aynı zamanda başbakan adayı Albin Kurti'nin Pazartesi günü Kosova'nın başkenti Priştine'de Türk büyükelçisiyle bir araya geldiğine dikkat çekti.

İsrail basını, ikili görüşmede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararının da konuşulduğunu yazdı.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİYLE KARARDAN VAZGEÇEBİLİRLER"

Görüşmenin ardından yapılan "Büyükelçiliğin yerleştirileceği yer, giden hükümetin belgelerinin kontrol edilmesinin ardından değerlendirilecek" açıklamasına haberde yer veren İsrail basını, Türkiye'nin diplomatik girişimiyle Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından vazgeçebileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KURTİ'YE MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'daki erken seçimin galibi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri, eski başbakan Albin Kurti'ye tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda, hükumet kurma sürecinde Kosova'daki Türk toplumunun öncelik ve beklentilerinin de dikkate alınacağına olan inancını belirtti.



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