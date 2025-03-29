İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2025 Cumartesi / 30 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail'e yaranmak için Türk profesör ve yardımcısı görevden alındı! AK Parti'den Harvard'a sert tepki
Politika

İsrail'e yaranmak için Türk profesör ve yardımcısı görevden alındı! AK Parti'den Harvard'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi yönetiminin Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'ı anti-semitizm suçlamasıyla görevden almasına tepki gösterdi. Çelik, 'Bu karar, tüm dünyada 'akademik düşünceyi siyonistleştirmek' isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2025 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
İsrail'e yaranmak için Türk profesör ve yardımcısı görevden alındı! AK Parti'den Harvard'a sert tepki
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi yönetiminin Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'ı anti-semitizm suçlamasıyla görevden almasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini "köleleştirme" çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada "akademik düşünceyi siyonistleştirmek" isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.