'İsrail’i durduramayan BM ne işe yarıyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu’nda, BM 74’üncü Genel Kurulu’na hitap etti, çarpıcı mesajlar verdi:

SAVAŞ BİTMELİ: Suriye, bugün insanlığın vicdanını yaralayan ve küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline geldi. 2011’den beri yaşanan kriz, rejim ve terör örgütleri ile onları cesaretlendiren güçler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.

YALNIZ BIRAKILDIK: Ülkemizdeki sığınmacıların 3 milyon 650 binini komşumuz Suriye’den gelenler oluşturuyor. Türkiye son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadı. Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız. Sığınmacılar için fedakarca yürütülen bu çalışmalarda Türkiye tek başına bırakıldı.

GÜVENLİ BÖLGE: Suriye’nin dörtte birini işgal eden ve sözde Suriye Demokratik Güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG terör yapılanmasının ortadan kaldırılmalıdır. ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmeler sürdürülüyor. Niyetimiz, ilk etapta 30 km derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır.

İSRAİL DOYMUYOR: Masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Merak ediyorum bu İsrail neresi, İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor. (Haritadan göstererek) Sene 1947 İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967’ye, 1949’la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok. İsrail doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. BM’nin İsrail ile almış olduğu kararlar uygulamaya geçmiyor.O zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek?

FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ: İsrail yönetimi, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki yerleşim yerleri nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasbedilebiliyor? Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir.

BATI’DAKİ IRKÇILIK: Müslümanlar, nefret söylemine, ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada. Yeni Zelanda’da Müslümanları hedef alan terör saldırısı ne kadar yanlışsa Sri Lanka’da Hristiyanları veya Amerika’daki Yahudileri hedef alan terör eylemleri de o kadar yanlıştır. Bu hastalığın adeta bir çılgınlık haline dönüşmesinin birçok sorumlusu vardır. Sorumluların en başında popülist siyasetçiler ile nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor. Christchurch saldırısının gerçekleştiği 15 Mart’ın, ‘İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’ olarak ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum.

DOĞU AKDENİZ: Kıbrıs Türk halkının haklarını teminat altına alan çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, ‘kazan-kazan’ anlayışıyla önemli bir iş birliği fırsatı olarak görüyoruz. Bölgedeki bazı ülkeler ise tek taraflı adımlarla, enerji kaynaklarını birer sorun ve çatışma alanı haline dönüştürmeye çalışıyor. Hak ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız.

KAŞIKÇI CİNAYETİ: Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl kaledilmesiyle ile ilgili yargı süreci hala devam ediyor. Türkiye olayın takipçisi olmaya devam edecektir. Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır.