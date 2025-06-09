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Politika

İsrail'in Madleen baskını! Kurtulmuş: Bu terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır' dedi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
İsrail'in Madleen baskını! Kurtulmuş: Bu terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız" dedi.

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