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Politika

İsrailli Levy: Türkiye küresel aktörlere duyulan ihtiyacın çok iyi bir örneği

Dünyanın farklı kıtalarından küresel çapta önemli rol oynayan ülkelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, 'Türkiye, bölgesel ve küresel aktörlere duyulan ihtiyacın çok iyi bir örneği. Bence bu forum (TRT World Forum), Türkiye'nin uluslararası aktöre dönüşmesinin örneklerinden biri' diye konuştu.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
İsrailli Levy: Türkiye küresel aktörlere duyulan ihtiyacın çok iyi bir örneği
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İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Levy, TRT World Forum 2023'e katılmak için geldiği İstanbul'da, AA muhabirine, Gazze'deki durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Levy, basın kuruluşlarının, Gazze'de yaşananları haberleştirmesiyle ilgili İsrail medyası ile uluslararası medyanın aynı kefeye konmaması gerektiğini savundu.

Uluslararası medyanın Avrupa, Asya ve Afrika'daki her eve Gazze'deki görüntüleri aktardığını belirten Levy, bu konuda adil davrandığını dile getirdi.

Levy, Gazze'de yaşananları herkesin görmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu, dünyadaki herkesin görevi, yaralı çocukları görmek, evsizleri görmek, cansız bedenleri görmek, hastaneleri görmek. Herkes bunları görmek zorunda." ifadesini kullandı.

Ülkesindeki medya organlarını uluslararası medyayla kıyaslayan Levy, "Yaşananları sistemli, kasıtlı ve gönüllü şekilde İsrailli izleyiciler ve okuyuculardan saklayan İsrail medyası için aynı şeyi söyleyemem. İsrailliler hiçbir şey görmüyor çünkü görmek istemiyorlar." diye konuştu.

İSRAİLLİ LEVY: TÜRKİYE KÜRESEL AKTÖRLERE DUYULAN İHTİYACIN ÇOK İYİ BİR ÖRNEĞİ

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de barışçıl ve uzun vadeli çözüme ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken Levy, "Bence bir an önce ateşkes olmalı, bazı uluslararası güçler en azından kısa süreliğine Gazze'ye girmeli." dedi.

Levy, Gazze ablukasının sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, "2,3 milyon insanı 16 yıl kafeste tutmak imkansız. Bu, hemen şimdi bitmeli." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin Gazze politikasına muhalif tutumlar sergilediği için geçmişte bir süre korumalarla gezdiğini dile getiren Levy, "Ben kişisel olarak bedel ödemiyorum, bedel ödeyen Gazze halkıdır." dedi.

Levy, dünyanın farklı kıtalarından küresel çapta önemli rol oynayan ülkelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Türkiye, bölgesel ve küresel aktörlere duyulan ihtiyacın çok iyi bir örneği. Bence bu forum (TRT World Forum), Türkiye'nin uluslararası aktöre dönüşmesinin örneklerinden biri." diye konuştu.

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