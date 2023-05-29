İstanbul aklına yeni geldi! İmamoğlu takiyye yapmaya başladı

Genel Başkanlık hevesi olduğu bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs hezimeti sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ismini anmayarak "değişim" mesajı verdi. Bu mesaj kapsamında hazırlıklara başlayan İmamoğlu, yeni imaj çalışmalarına erkenden başladı.

28 Mayıs sonrası İstanbul aklına ancak gelebilen İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları için program düzenleyeceklerini duyurmuştu. İmamoğlu, program öncesi daha önce ellerini arkadan bağlayarak ziyaret ettiği Fatih Sultan Mehmet'in türbesini bu sefer ellerini arkadan bağlamadan ziyaret etti. Dün "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle birlik olan İmamoğlu'nun paylaşımı "takiyye yapıyor" tepkilerini birlikte getirdi.

Daha önce İmamoğlu'nun üstündeki Osmanlı eserlerine rağmen yok olmaya yüz tutan Antik Roma Hipodromu'nu restore etme girişiminde bulunması tepki çekmişti.

