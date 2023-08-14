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Politika

İstanbul CHP'nin elinde can çekişiyor! İSPARK'la yetinmeyen İmamoğlu İSKİ'yi de batırdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştirakler zarar üstüne zarar açıklıyor. Geçtiğimiz yıllarda İSPARK tarihinde ilk defa rekor zarar bildirmiş ve Sayıştay İBB'ye konkordato önermişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Belediyecilik döneminde İSKİ'nin kâr ettiğini belirtirken, 'İSKİ'nin şu anda batmış' olduğunu dile getirdi.

A Haber14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
İstanbul CHP'nin elinde can çekişiyor! İSPARK'la yetinmeyen İmamoğlu İSKİ'yi de batırdı
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm oluyor. Haliç, İmamoğlu'nun elinde can çekişirken, İBB'ye ayrılan bütçelerle kendi PR'ını yapan İmamoğlu, vatandaş 'hizmet' beklerken, seçim döneminde miting miting gezdi.

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

İMAMOĞLU İSTANBULLU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, vatandaşları artık canından bezdirdi.

İMAMOĞLU HİZMET NE BİLMİYOR! İSTANBUL'A ÇİLE ÇEKTİRİYOR

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimini yaptığı İBB'de 4 sene boyunca harcanmış olan bütçe yaklaşık 18 milyar dolar. Personel ödeme hariç kullanılan bütçe ise 16 milyar dolarken, buna İSKİ, İETT ve bağlı şirketler dahil değil.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, A Haber'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'başarısız' belediyeciliğini eleştirdi. AK Parti döneminde İSKİ'nin kar eden bir kuruluş olduğunu dile getiren Demir, İSKİ'nin şu anda batmış bir durumda olduğunu belirtti.

"İSKİ BATMIŞ DURUMDA..."

Demir, "AK Parti döneminde İSKİ, kar eden bir kuruluş iken, belediyenin kendi merkezi bütçesine kaynak aktarabilen bir durumdaydı. Ancak şu anda İSKİ batmış durumda." ifadelerini kullandı.

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