İstanbul için özel tezgah

SANDIK BAŞKANLARI GÖZÜNÜ KARARTMIŞ

Yaklaşık 100 adet pusula yok. Delilini, tutanağını, belgesini sunduk. Sandık başkanları üzerinden seçim kurulunda birileri her türlü cezai müeyyideyi de göze alarak bir şeyler yaptı. Sandık başkanları gözünü kararttı. Bir kısmı hata eden de vardır, ama binlerce değil, on binlerce usulsüzlüğün sadece hataya bağlanması mümkün değildir. Yer yer gözünü kararttı ve memur üyeler de böyle davranmış olabilir. Seçim kurulunda da her şeyi göze alıp bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım işaretlerin olduğuna işaret ediyoruz.

10 BİN 900’Ü CEZAEVİNDE: İptal edilen 4 yerde de kısıtlıların oy kullanması söz konusu. 2 bin 308’i kısıtlı. Yüzde 40’dan daha fazla raporu olan 20 bin 782 zihinsel engelli var. Bin 229 ölü, 10 bin 900 cezaevi seçmeni, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen seçmen listesinde yer alanlar. Aynı kişiler, yanına şerh düşülmeden seçmen kayıtlarında var.