İstanbul için özel tezgah

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün partisinin Ankara’daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in de yer aldığı toplantıda Yavuz, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavuz’un açıklamaları şöyle:

24 HAZİRAN ÖNCESİ: 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var. Bu işler bilerek, isteyerek, kurgulanarak yapılmıştır. Niçin 24 Haziran seçimlerinde değil de bu seçimlerde, söyleyeyim. Bütün bu oynamalarla, 24 Haziran seçimlerinde en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi, çok şey değişmiyordu. Ne kadar atımlık barutu varsa, ‘Hepsini burada kullanalım, İstanbul’da el değiştirelim, zaaf ortaya çıkartmaya çalışalım.’ diye ne kadar imkan varsa o güne hazırladılar. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değildir. Gerçekten bu işin beyin takımının kim veya kimler olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda çok fayda var. Ama bu beyin takımı neresiyse orası bütün güçleri birleştirmeyi becermiş. Yasal, gayrı yasal bütün yapılanmalardan istifade etmiş. Bu işin içerisinde gerçekten birçok gayrı yasal oluşumlardan alınarak görevlendirilen isimlerin olduğunu da düşünüyorum.

KAYIT DIŞI AKTÖRLER: Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP’ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil. Ama birileri, bu işi şaibe altında bırakalım, seçim sistemini sorgular hale getirelim, Türkiye’yi geçmişten beri bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bunların içinde. Yarın bu CHP’ye de dönecek. CHP İstanbul’u aldık (aslında henüz alınan bir şey de yok) heyecanı içinde usulsüzlüğü göremiyor. CHP’ye düşen, bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir. Bu iş, CHP’ye, Ekrem İmamoğlu’na yarasın diye yapıldı. FETÖ’den ihraç edilen 12 kişi sandık başında rol almıştır. Binlerce kişi FETÖ’den ihraç edilenlerin yakınları.

KHK’LILAR GÖREVLİ: Kanun çok açık. KHK ile ihraç edilenler, sandık başlarında nasıl görevlendirilir. Bunun suçlusu AK Parti midir, hayır. Listelerdeyse CHP midir? Kanunsuz işlemlere imza atan burada rol alan herkesi ortaya çıkaralım. CHP’ye de çağrıda bulunuyorum; gelin bu şaibeden, şüpheden arındıralım. YSK da öyle bir karar versin ki, bu şüpheleri ortadan kaldırsın. İyice şüphe olmuşsa bu da bir yenileme sebebidir. Sandıklarda bir başkan ve bir memur toplam 62 bin 560 kamu personelinin görevlendirilmesi gerekirken, bu sayının 19 bin 623’ü kamu görevlisi değil. Kamu görevlilerinin içinde kamudan ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan, emekli olan, askeri personeller var. Bu tam kanunsuzluk anlamına gelmez mi? Kamudan ihraç edilen, toplam 12 kişi. Görevden uzaklaştırılan, emekli olanlar var. Askeri personel kişi var, 32 kişi.

MÜHÜRSÜZ: Sayım döküm cetveli çok önemli. Aynı anda iki üye işaretler. Sonra bunlar karşılaştırılır. Onun için bunu bir takım kanuni olmazsa olmazları var. Mühür, barkod, isim, imza, çentikler atılmış, rakamlar yazılmış olacak. Peki, olan ne? Esas olan, sayım döküm cetvelinde acayip usulsüzlükler var. Bunların sehven, münferiden olması mümkün değil. Bunların organize, kasıtlı şekilde yapılmıştır. Mühürsüz oyların adedi 5 bin 388. Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız, 214’ü boş, 494’ü eksiktir.

OYLAR SIFIRLANDI: 182 oyumuz CHP’ye yazılmış. İmzalar, öncesinden sandık başkanları tarafından alınıyor. CHP’nin 87 oyu Vatan Partisi’ne, bağımsızın bir oyu da AK Parti’ye. Toplamı değişmesin diye oynuyorlar, öyle bir ince işçilik var ki. Sandık tutanakları muntazamken, aynı sandık seçim kurulunda birleştirmeye veriler girerken oranın görevlileri AK Parti’ye sıfır oy giriyor. Sadece sandığın başında değil bunlar. Seçim kurulunda da, en güvendiğimiz yerde memurları da girerken, bu sefer oradakiler devreye girmiş. İki yerden kaynaklanıyor bütün bunlar.