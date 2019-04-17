İstanbul için özel tezgah
İstanbul seçimlerindeki hile ve usulsüzlüğün büyük bölümünün sandık kurulu başkanları ve ilçe seçim kurulları üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Bu işin beyin takımını kimlerin oluşturduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşacağız” dedi.
- STAR ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün partisinin Ankara’daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in de yer aldığı toplantıda Yavuz, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavuz’un açıklamaları şöyle:
24 HAZİRAN ÖNCESİ: 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var. Bu işler bilerek, isteyerek, kurgulanarak yapılmıştır. Niçin 24 Haziran seçimlerinde değil de bu seçimlerde, söyleyeyim. Bütün bu oynamalarla, 24 Haziran seçimlerinde en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi, çok şey değişmiyordu. Ne kadar atımlık barutu varsa, ‘Hepsini burada kullanalım, İstanbul’da el değiştirelim, zaaf ortaya çıkartmaya çalışalım.’ diye ne kadar imkan varsa o güne hazırladılar. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değildir. Gerçekten bu işin beyin takımının kim veya kimler olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda çok fayda var. Ama bu beyin takımı neresiyse orası bütün güçleri birleştirmeyi becermiş. Yasal, gayrı yasal bütün yapılanmalardan istifade etmiş. Bu işin içerisinde gerçekten birçok gayrı yasal oluşumlardan alınarak görevlendirilen isimlerin olduğunu da düşünüyorum.
KAYIT DIŞI AKTÖRLER: Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Bu iş sadece CHP’ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil. Ama birileri, bu işi şaibe altında bırakalım, seçim sistemini sorgular hale getirelim, Türkiye’yi geçmişten beri bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bunların içinde. Yarın bu CHP’ye de dönecek. CHP İstanbul’u aldık (aslında henüz alınan bir şey de yok) heyecanı içinde usulsüzlüğü göremiyor. CHP’ye düşen, bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir. Bu iş, CHP’ye, Ekrem İmamoğlu’na yarasın diye yapıldı. FETÖ’den ihraç edilen 12 kişi sandık başında rol almıştır. Binlerce kişi FETÖ’den ihraç edilenlerin yakınları.
KHK’LILAR GÖREVLİ: Kanun çok açık. KHK ile ihraç edilenler, sandık başlarında nasıl görevlendirilir. Bunun suçlusu AK Parti midir, hayır. Listelerdeyse CHP midir? Kanunsuz işlemlere imza atan burada rol alan herkesi ortaya çıkaralım. CHP’ye de çağrıda bulunuyorum; gelin bu şaibeden, şüpheden arındıralım. YSK da öyle bir karar versin ki, bu şüpheleri ortadan kaldırsın. İyice şüphe olmuşsa bu da bir yenileme sebebidir. Sandıklarda bir başkan ve bir memur toplam 62 bin 560 kamu personelinin görevlendirilmesi gerekirken, bu sayının 19 bin 623’ü kamu görevlisi değil. Kamu görevlilerinin içinde kamudan ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan, emekli olan, askeri personeller var. Bu tam kanunsuzluk anlamına gelmez mi? Kamudan ihraç edilen, toplam 12 kişi. Görevden uzaklaştırılan, emekli olanlar var. Askeri personel kişi var, 32 kişi.
MÜHÜRSÜZ: Sayım döküm cetveli çok önemli. Aynı anda iki üye işaretler. Sonra bunlar karşılaştırılır. Onun için bunu bir takım kanuni olmazsa olmazları var. Mühür, barkod, isim, imza, çentikler atılmış, rakamlar yazılmış olacak. Peki, olan ne? Esas olan, sayım döküm cetvelinde acayip usulsüzlükler var. Bunların sehven, münferiden olması mümkün değil. Bunların organize, kasıtlı şekilde yapılmıştır. Mühürsüz oyların adedi 5 bin 388. Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız, 214’ü boş, 494’ü eksiktir.
OYLAR SIFIRLANDI: 182 oyumuz CHP’ye yazılmış. İmzalar, öncesinden sandık başkanları tarafından alınıyor. CHP’nin 87 oyu Vatan Partisi’ne, bağımsızın bir oyu da AK Parti’ye. Toplamı değişmesin diye oynuyorlar, öyle bir ince işçilik var ki. Sandık tutanakları muntazamken, aynı sandık seçim kurulunda birleştirmeye veriler girerken oranın görevlileri AK Parti’ye sıfır oy giriyor. Sadece sandığın başında değil bunlar. Seçim kurulunda da, en güvendiğimiz yerde memurları da girerken, bu sefer oradakiler devreye girmiş. İki yerden kaynaklanıyor bütün bunlar.
SANDIK BAŞKANLARI GÖZÜNÜ KARARTMIŞ
Yaklaşık 100 adet pusula yok. Delilini, tutanağını, belgesini sunduk. Sandık başkanları üzerinden seçim kurulunda birileri her türlü cezai müeyyideyi de göze alarak bir şeyler yaptı. Sandık başkanları gözünü kararttı. Bir kısmı hata eden de vardır, ama binlerce değil, on binlerce usulsüzlüğün sadece hataya bağlanması mümkün değildir. Yer yer gözünü kararttı ve memur üyeler de böyle davranmış olabilir. Seçim kurulunda da her şeyi göze alıp bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım işaretlerin olduğuna işaret ediyoruz.
10 BİN 900’Ü CEZAEVİNDE: İptal edilen 4 yerde de kısıtlıların oy kullanması söz konusu. 2 bin 308’i kısıtlı. Yüzde 40’dan daha fazla raporu olan 20 bin 782 zihinsel engelli var. Bin 229 ölü, 10 bin 900 cezaevi seçmeni, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen seçmen listesinde yer alanlar. Aynı kişiler, yanına şerh düşülmeden seçmen kayıtlarında var.
Ortamı dinleyen yazılım yaptılar
CHP İstanbul İl Başkanının “Islak imzalı tutanak olmasa atı alan Üsküdar’ı geçerdi” sözüne cevap veren Ali İhsan Yavuz “Ortamı dinleyebilecek bir yazılım yaptılar. Uyguladılar. Böyle bir yazılımı bizim teknik elemanlar ortaya çıkardılar. Buradan da veri açıkladılar. Bu da seçim yasağıdır. Akşamı görmeden sistem patladı. Neden yeni kurguladıkları sistemden hiç bahsetmediler ve oradan hiç veri aktarmadılar. Ben CHP’nin elinde ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı yok. Sonuç alım sistemi gibi sistem kurup nedense bu sistemden hiç bahsetmedi” ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece İstanbul’u etkiler
“Büyükçekmece’de belediyede bir işçi ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor” diyen Yavuz “Büyükçekmece’deki işçi, 28 Mart 2017 tarihinde görevlendirildi. Daha 24 Haziran seçimlerinden önce. Ve çalışmaya başladılar. Bu kişi 7 bin 282 kişiyi İstanbul dışından ve Büyükçekmece’nin dışından kayıt yaptı. Soruşturma devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde seçmen olup da 31 Mart’ta seçmen olmayan 3 bin kişi var. 24 Haziran’da olup da, 31 Mart’ta başka ilde görünen 4 bin 500 kişiyi boş arsa, inşaat, sahte adreslere yerleştirdi. 4 bin 200 fark var. Bu işlem, Büyükşehir ve Büyükçekmece’yi etkilemez mi? İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir.
HUKUKİ HAKLARI KULLANIYORUZ SON SÖZ YSK’NIN
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul seçiminde sürecin işlendiğini, İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiğini hatırlatan Yıldırım, “Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır” dedi.
Maltepe’de usulsüzlükler yargıya taşındı
AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin Maltepe’deki usulsüzlük iddialarını yargıya taşıdı. İlçe Başkanlığının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayette, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan’ın, sandık kurulu başkan ve üyelerini usulsüzlük yaparak kanuna aykırı bir biçimde belirlediği, bu durumun ise seçimlerin sonucuna tesir edecek şekilde olduğu aktarıldı. Seçim Kurulu Müdürünün bu davranışının 3627 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 138. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçuna girdiği belirtildi.
116’SI AKRABA ÇIKTI
Savcılığa yapılan şikayette, Maltepe İlçe Seçim Kurulunca seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları belirlenirken kanuna aykırı şekilde, ilçe ve ilde ikamet etmeyen kişilerin sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi. Şikayet dilekçesinde toplam 116 sandık başkanı ya da görevlisinin ‘karı-koca, evlat, kayınpeder, amca, yeğen, dayı, teyze’ gibi yakınlık derecesinde olduğu kaydedildi. Savcılık başvurusunda, bazı sandık kurulu başkanı ve resmi memur üyelerinin bizzat kendilerinin, bazılarının da yakın akrabalarının FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle KHK ile memuriyetten ihraç edildiği halde, yasaya aykırı olarak görevlendirildiği iddiasının da araştırılması istendi.
AK Parti birleştirme tutanaklarına itiraz etti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca İl Seçim Kuruluna verilen dilekçede, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanaklarına itiraz edilerek, ilgili sandıkların yeniden sayılması talep edildi. Dilekçede, Maltepe’deki 8 sandıkta sadece kurul başkanı, Saadet ve CHP’li üyelerin imzası bulunduğu, AK Parti üyesinin ihtirazi kayıt koyduğu için imzasının yer almadığı dile getirilerek, bu sandıklara ilişkin sonuç tutanaklarının sadece üç kurul üyesi tarafından “ihtirazi kayıtsız” imzalandığından, bunların birleştirilmeye esas alınıp alınmayacağının açık olduğu vurgulandı.
YASAYA AYKIRI İMZA
Dilekçede, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarında 6 asil üye ve başkan görevliyken memur üyelerin, Saadet ile CHP’li üyelerin yedeklerinin de kurula davet edilerek 8. üye olarak yasaya aykırı bir şekilde terminallerde yapılan sayım tutanaklarına başkan tarafından imza attırıldığı belirtildi. Dilekçede, bu yedek üyelerinin kurulda herhangi bir görevi olmadığı halde imzaladığı sonuç tutanaklarının kurulda görevli 6 asil üye tarafından imzalanmaması nedeniyle birleştirilmeye esas alınamayacağı aktarıldı.
İstanbul ve Maltepe için MHP’den iptal başvurusu
MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurdu. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür tarafından yapılan başvuruda, sayımın bitmesiyle il birleştirme tutanağı oluşturulduğu belirtilen başvuruda “İtirazımız ile beraber tam kanunsuzluk nedeniyle olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye ve İstanbul Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçim sayımına gölge düşmesi nedeniyle iptalini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Başvuruda, birçok kişinin İstanbul Maltepe’de ikamet etmedikleri halde usulsüz ve yasaya aykırı olarak sandık kurulunda başkan ve asil üye olarak görevlendirildikleri ifade edildi. Öte yandan İlçe seçim kurulu müdür vekili ve diğer görevliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da aktarılan başvuruda “Açıklamış olduğumuz sebepler ve sayın kurulunuzun tespit edeceği ve araştıracağı hususlar ile vakalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde Anayasa’nın ilgili maddeleri gereğince ‘seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle’ iptali ve yenilenmesine karar verilmesini” denildi.
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