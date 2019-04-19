İstanbul için yapılan “Olağanüstü itirazlar” Pazartesi günü değerlendirmeye alınabilir

Edinilen bilgiye göre; YSK’nın, İstanbul için yapılan “Olağanüstü itirazları” Pazartesi günü gündemine alması bekleniyor.

YSK’nın bugünkü gündeminde ise ilçeler, beldeler ve muhtarlıklar için yapılan itirazlar bulunduğu ise edinilen bilgiler arasında, toplantı saat 14.30’da başlayacak.