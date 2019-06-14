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İstanbul seçimi öncesi kritik buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleri öncesi Külliye’de gerçekleştirdiği kritik görüşmede İstanbul seçimleri, yeni askerlik teklifi, S 400 alımı ve ABD’nin F 35 tavrı konularının görüşüldüğü öğrenildi.

  • STAR ANKARA
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Görüşmede İstanbul seçimleriyle ilgili iki liderin birlikte tavır sergilemesi üzerinde duruldu. Bahçeli’nin bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin, YSK’nın yenileme kararının ardından çalışmalarına başladığı ve partisinin yönetim kadrosu ve milletvekillerinin ara vermeksizin İstanbul’da çalıştığını söyledi. Başlattıkları “Hemşeri Harekatı” ile STK’lar, kahvehaneler, dernek ve vakıflarla bir araya gelindiğini anlattığı kaydedildi.

Bahçeli’nin, MHP’nin milli bekanın savunucusu olduğu ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini, İstanbul’daki seçimleri de Cumhur İttifakı’nın kazanacağını da söylediği belirtildi. Bahçeli’nin, CHP ve HDP kanadının, İstanbul seçimleri için ‘MHP’nin İstanbul’da suskun olduğu, çalışma yürütmediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çektiği belirtildi. Başkan Erdoğan’ın, Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Askeralma Yasa Teklifi’yle ilgili bilgi verdiği bildirildi. Erdoğan’ın, teklifin tüm partilerin görüşleri alınarak görüşüldüğünü ifade ettiği belirtildi.

ABD’nin Türkiye’ye dönük mektubu ve F-35 eğitimini sonlandırması gibi konuların da görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Bahçeli’nin, Türkiye’nin iradesine kilit vurmaya uğraşan ABD’ye yönelik partisinin tavrının net olduğunu ifade ederken, Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğu ve ülkenin bağımsızlığına yeltenen kim olursa olsun MHP’nin bu duruma asla izin vermeyeceğini, iktidarın alacağı kararı destekleyeceklerini söylediği bildirildi. 

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