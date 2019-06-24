İstanbul seçimini yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs’ta verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular tekrar sandık başına gitti. Seçmenler İstanbul’da 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullandı.

NEFES KESEN YARIŞ

İstanbul’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sonuçların açıklanmasından itibaren nefes kesen yarışta sonrası, İstanbullu tercihini Ekrem İmamoğlu’nu tercih etti. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 5 yıl yönetecek.

4 ADAY SEÇİME GİRDİ

Seçime, Cumhur İttifakı’nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

10 MİLYON SEÇMEN

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı. İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

SIRAYLA KULLANDILAR

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamadı. Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yaptı.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim yasaklarına göre, saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanmadı. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabildi.. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest oldu.

İLK SONUÇLAR

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının kaldığında saat 20.00 itibarı ile oyların yüzde 53,9’unu Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,2’sini Binali Yıldırım aldı. Ekrem İmamoğlu 4,634,210 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 3,882,038 oy aldı. Fark 754 bin 176

SEÇİME KATILIM ORANI

Yenilenen İstanbul seçiminde katılımın ne kadar olacağı da merak edilen konular arasındaydı. Oyların yüzde 98’den fazlasına ilişkin sonuçlara göre katılım yüzde 84.42 oldu. 23 Haziran seçiminde şu ana kadar oluşan tablo şöyle:

Toplam Seçmen

10,570,222

Kullanılan Oy

8,825,964

Geçerli Oy

8,655,585

Geçersiz Oy

170,379

15 milyon İstanbullu için hayırlı olsun

Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yıldırım, İstanbul seçimine ilişkin “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.