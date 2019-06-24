İstanbul seçimini yaptı
YSK kararı ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP Adayı İmamoğlu, yüzde 54,03, AK Parti Adayı Yıldırım ise 45,09 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs’ta verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular tekrar sandık başına gitti. Seçmenler İstanbul’da 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullandı.
NEFES KESEN YARIŞ
İstanbul’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sonuçların açıklanmasından itibaren nefes kesen yarışta sonrası, İstanbullu tercihini Ekrem İmamoğlu’nu tercih etti. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 5 yıl yönetecek.
4 ADAY SEÇİME GİRDİ
Seçime, Cumhur İttifakı’nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.
10 MİLYON SEÇMEN
31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı. İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.
SIRAYLA KULLANDILAR
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamadı. Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yaptı.
SEÇİM YASAKLARI
Seçim yasaklarına göre, saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanmadı. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabildi.. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest oldu.
İLK SONUÇLAR
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının kaldığında saat 20.00 itibarı ile oyların yüzde 53,9’unu Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,2’sini Binali Yıldırım aldı. Ekrem İmamoğlu 4,634,210 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 3,882,038 oy aldı. Fark 754 bin 176
SEÇİME KATILIM ORANI
Yenilenen İstanbul seçiminde katılımın ne kadar olacağı da merak edilen konular arasındaydı. Oyların yüzde 98’den fazlasına ilişkin sonuçlara göre katılım yüzde 84.42 oldu. 23 Haziran seçiminde şu ana kadar oluşan tablo şöyle:
Toplam Seçmen
10,570,222
Kullanılan Oy
8,825,964
Geçerli Oy
8,655,585
Geçersiz Oy
170,379
15 milyon İstanbullu için hayırlı olsun
Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yıldırım, İstanbul seçimine ilişkin “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.
YSK’nın aldığı kararla yenilenen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimleri için İstanbullu 23 Haziran’da yeniden sandığa gitti. Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Binali Yıldırım oyunu eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla’daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulunda kullandı.
BAŞIMIZ ÜSTÜNE
Okuldan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek “İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum” dedi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından kameraların karşısına geçen Yıldırım, ilk sonuçlara göre değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi. “Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum” diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye’de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.
HAYIRLI OLSUN
Bu sonuçların İstanbul’a, İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, “Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Oy kullanacağı okula gelen Binali Yıldırım’ı onlarca vatandaş sevgi seliyle karşıladı.
İSTANBULLUDAN HELALLİK İSTEDİ
Seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getiren Binali Yıldırım “Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun” diye konuştu.
Rakamlarla İstanbul seçimi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Dün sandık başına gitme hakkı bulunan 10 milyon 492 bin seçmenin 5 milyon 348 bin 658’i kadın, 5 milyon 212 bin 305’i erkek olarak kayıtlara geçti. 31 bin 124 sandıkta söz konusu rakamlara göre İstanbul seçiminin kaderini kadınlar belirledi.
Seçmen listesine göre; asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için oy kullanamaz şerhi düşüldü. Askerde olan 33 bin 775, hükümlü 8 bin 93, kısıtlı 4 bin 633 ve hayatını kaybeden 21 bin 157 seçmen dün oy kullanamadı. Diğer taraftan vatandaşlıktan çıkan 359 kişi de seçmen vasfını yitirdi.
124 kişiye yasal işlem yapıldı
İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; pusulanın fotoğrafını çekmek, beraber oy kullanmak gibi suçlardan 124 kişi hakkında işlem yapıldı. Dün kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’a muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı. Şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
TOPARLANIN GİTMİYORUZ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! ‘Toparlanın gitmiyoruz.’
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı anjiyo oldu
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in, önceki gece evinde kalp spazmı geçirdiği ve kaldırıldığı özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra gözlem altına alındığı belirtildi. Eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın emekli olmasından sonra 12 Mayıs’ta yeni başkan olarak atanan Hakim Ziya Bülent Öner’in, dün gece Bahçelievler’deki evinde kalp spazmı geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bağcılar’daki Medipol Hastanesi’ne götürülen Öner’e anjiyo yapıldığı, daha sonra gözlem altına alındığı ve tedavi altına alınan Öner’in durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Bu arada anjiyo olan Öner’in yerine başkan olarak İstanbul İl Seçim Kurulu üye hakimlerinden Fatma Nilgün Uçar’ın vekaleten atandığı öğrenildi.
YSK, AK PARTİ VE CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ
OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK
İstanbul’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimen mühür karışıklılığı damga vurdu. AK Parti ve CHP, milletvekili seçimi mührü vurulan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. 14.00’te toplanan Yüksek Seçim Kurulu son kararını verdi. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
AK PARTİ VE CHP’NİN BAŞVURUSU
AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna birer dilekçe göndermişti. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.
OYLARIN GEÇERLİ SAYIMI
Recep Özel dilekçesinde, bunların, seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetmişti. Hadimi Yakupoğlu da bu durumun seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, bu şekildeki zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etmişti.
18 bin 450 seçmenli okulda büyük kalabalık
Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti. Türkiye’deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı ‘Türkiye’nin en kalabalık okulu’ Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de ‘En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.
YOĞUN ÖNLEM ALINDI
Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu. Leyla Bayram İlkokulu’ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle bina ve çevresinde Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun önlem alındı. 4 kez kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Salim Çelik, bastonu ile adeta insan seli oluşan merdivenlerdeki basamaklardan çıkarken ter içerisinde kaldı. 4’üncü kattaki seçim sandığına ulaşan Çelik’e görevliler binada çalışan asansörü neden kullanmadığını sordu. Asansörden haberi olmadığını söyleyen Çelik, burada biraz dinlendirildikten sonra kabine giderek oyunu kullandı.
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