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Politika

İstanbul Valisi Davut Gül'den İmamoğlu'na cevap: Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi' iddiasına cevap veren İstanbul Valisi Davut Gül, 'Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Davut Gül'den İmamoğlu'na cevap: Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki muhtarların katılımıyla Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti. İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi." dedi.

VALİ DAVUT GÜL İMAMOĞLU'NU YALANLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiasını yalanladı.

Vali Gül paylaşımında, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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