'İstanbul'a mitili attık'

Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’de kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul’un nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım “Kadınların önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul’da iş hayatında, sosyal, eğitim, iş, sağlık ve turizm yaşantısında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, -kadınlar iş hayatında olduğunda- çocuk yuvalarından tutun da parklara varıncaya kadar tüm konuları konuştuk. Tüm bu konularda çok güzel öneriler geldi” diye konuştu.

GENÇLERİ DE UNUTMADI

Önerilerin büyük bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini diğerlerini ise not ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: Ama yenileri de var. Gençler için, kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz var. Ev kadınlarımızın evde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini İBB, gerek internet üzerinde gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Böylece kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak. Gençlerle ilgili de birçok vaadimiz var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik” Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına giden seçmenin 23 Haziran’da yapılacak seçim için İstanbul’a otobüslerle taşınması konusunda hem AK Parti’nin hem de CHP’nin çalışmaları olduğuna ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

RUTİN UYGULAMA

Bu doğru. Hatta sosyal medyada, basın yayın kuruluşlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şeydir. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Bu vesileyle memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul’a bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmak için getirilmeleri partilerin, teşkilatların destek verdiği rutin bir uygulamadır. Bu seçimde de devam etmektedir.

BAHÇELİ’DEN DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim çalışmalarına destek vermek için İstanbul’a geleceğinin hatırlatılıp ortak bir programlarının olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri

Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanyayı yürüteceğini duyurmuştu. Hatta bir ironi de yapıp ‘Mitili İstanbul’a atıyorum’ demişti. Şu anda mitil atılmış vaziyette. Çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.