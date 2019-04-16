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İstanbul’da 20 bin korsan sandık görevlisi

AK Parti’nin, İstanbul seçimlerinin iptal başvurusunu, YSK’nın daha önce verdiği Büyükçekmece seçimleriyle birlikte ele alınması kararı uyarınca, Maltepe’deki sayımın bitmesine endeksli olarak vereceği öğrenildi.

  • STAR ANKARA
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AK Parti, organize usulsüzlüklerin yapıldığı İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle yapacağı olağanüstü itiraz başvurusu çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan dilekçenin Maltepe ilçe sayımının bitirilmesine endeksli olarak YSK’ya verileceği belirtildi. Bu şekilde, hazır olacak başvurunun, sayım işleminin bitip ilçe birleştirme tutanaklarının hazırlanmasıyla birlikte hemen görüşülmesinin önünün açılmış olacağı değerlendiriliyor. AK Parti, YSK’nın daha önce Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesine yönelik başvurusunda, İstanbul geneli için yapılacak iptal başvurusunun beklenmesine dair kararı uyarınca hızlı hareket etmeyi planlıyor. Böylece, CHP adayı İmamoğlu’nun mazbatayı alarak hukuki ve siyasi sonuç doğurabilecek işlemlerinin de önüne geçilerek, YSK’nın bir an önce karar alınması istenecek. 

MEMURLUK VASIFLARI YOK

Öte yandan İstanbul genelinde yaklaşık 31 bin sandıkta görevli 62 bin sandık kurulu üyesinin memur olması gerekiyordu.  Ancak AK Parti, yaklaşık 20 bin kişinin memurluk vasfı taşımadığını tespit etti.

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