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Politika

İstanbul 90'lara geri döndü! Vatandaşlar çeşmelere akın etti

İstanbul'da dün sabah saatlerinde İBB'ye bağlı İSKİ'nin hat yenileme çalışması nedeniyle Arnavutköy başta olmak üzere bir çok ilçenin suyu kesildi. 24 saati geçmesine rağmen sular hala gelmeyince vatandaşlar çeşmelere akın etti. Çeşmeye su almaya gelen Murat Yakut, 'Arnavutköy'den geldim sular kesildiğinden dolayı evimizde su kalmadı buraya geldik dünden beri suyumuz yok. Su bir ihtiyaç yani sonuçta yani insanlarımızı zor durumda bırakmak iyi değil o tankerli günler insanların eziyet yatığı günlere geri geldik' ifadelerini kullandı.

IHA20 Haziran 2023 Salı 15:07 - Güncelleme:
İstanbul 90'lara geri döndü! Vatandaşlar çeşmelere akın etti
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İstanbul'da İBB'ye bağlı İSKİ'nin hat yenileme çalışması nedeniyle dün sabah saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ilçelerinde sular kesildi. 24 saati aşan çalışma nedeniyle ilçelere saatlerdir su verilemeyince vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için ilçelerde bulunan çeşmelere akın etti.

"ESKİ BİR ÇEŞME BURAYI BİLİYORDUM, BAŞAKŞEHİR'DEN GELDİM"

Başakşehir ilçesinden Arnavutköy'e su almak için gelen Halil Öztürk, "Sularımız dün sabah kesildi ve hala kesik bu sabah gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Mağduriyet yaşıyoruz depomuz yok ama katlanmak zorundayız burası eski bir çeşme biliyorduk bu nedenle su almaya geldik ben Başakşehir ilçesinden geldim" şeklinde konuştu.

"ESKİ YILLARA GERİ DÖNDÜK"

Çeşmeye su almaya gelen Murat Yakut ise "Arnavutköy'den geldim sular kesildiğinden dolayı evimizde su kalmadı buraya geldik dünden beri suyumuz yok. Su bir ihtiyaç yani sonuçta yani insanlarımızı zor durumda bırakmak iyi değil o tankerli günler insanların eziyet yatığı günlere geri geldik" ifadelerini kullandı.

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