İstanbul'da endişelendiren tablo! Vatandaş tepkili: Onu İmamoğlu'na sormak lazım

İstanbul Florya Sahili'nde rögar kapağının düşmesi sonucu kanalizasyon suyu denize akmaya başladı. Lağım suyunun karıştığı denizde yüzen vatandaşlar, koku ve pis sudan dolayı rahatsız olduklarını belirtti.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, pis suyun karıştığı denizde yüzdü. Kötü kokunun çok rahatsız edici olduğunu söyleyen vatandaşlar, denize girenlerin sağlığının tehlikeye olduğunu kaydetti.

"BU KOKUYA ÖNLEM ALINMALI"

Çocuğuyla denize giren Mehmet Sayan, "Pis koku var. Bunu herkes hissediyor ama bile bile yüzüyoruz. Buna nasıl bir önlem alınacak onu merak ediyorum. Çocuk var, kadın var, erkeği, yaşlısı herkes burada. Tehlikeli. Şu an benim çocuğum burada mesela, onu da girdirmek zorunda kalıyoruz. Denizde yüzmeye mecburuz. Bu kokuya önlem alınması için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Lağım patlamış herhalde, öyle bir söylenti var. Kokudan hissedebiliyoruz lağımın patladığını" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdullah Öter, "Denizde koku var. Neden koku olduğunu bilmiyoruz, onu Ekrem İmamoğlu'na sormak lazım. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi odur" dedi.

- "HERKES AÇISINDAN TEHLİKELİ"

Vatandaşlardan Hamdullah Öter, sahilde oluşan kirliliği gördüklerini ancak mecburen denize girmeye devam ettiklerini söyledi.

Öter, yetkililerin nasıl bir önlem alacağını merak ettiklerini dile getirerek, "Herkes açısından tehlikeli. Çoluk çocuk, erkeği, kadını herkes burada. Şu anda benim çocuğum da burada. Mecburen onu da denize girdiriyoruz." dedi.

Denize girmek istediklerini belirten Öter, buradaki kirliliğin önlenmesi için yetkililerin elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

Ailesiyle sahile gelen Mehmet Sayan ise yüzdükleri yerin plaj kadar temiz olmadığını belirterek, pahalı olduğu için başka plaja da gidemediklerini söyledi.

Sayan, denizdeki kokunun neden kaynaklandığını yetkililerin bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki plaj ücretsiz olmalı. Allah'ın denizine kimse para vermek zorunda değil." şeklinde konuştu.