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Politika

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesine başkanlık ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS dönüşü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, TUSAŞ gündemli güvenlik zirvesine başkanlık ediyor.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesine başkanlık ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılıyor.

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