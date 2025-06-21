İslam coğrafyası sesini yükseltiyor! Bakan Fidan: Bölgemizde apaçık bir İsrail sorunu var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Uluslararası İşbirliği'nin temeli olan çok taraflılık, sistemin bizzat kendisinin sorgulandığı meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Artan hoşgörüsüzlük, kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşılması, küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştirmiştir.

Korumacı politikalar uluslararası ilişkilere hakim olmaya başlamıştır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini Gazze'de tam anlamıyla gözler önünde sermiştir.

Teşkilatımız tam da bu konuda öncü rol oynamalıdır. Dünya nüfusunun dörtte birini temsil eden, muazzam kaynaklara sahip bir bloğun parçası olan İslam ülkeleri, adaleti savunan, hakkı önceleyen bir küresel sistemin inşasına öncülük etmek zorundadır.

Teşkilatın ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlamasını hep birlikte temin etmek zorundayız. Toplantımıza geliş katılım sağlanması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme konusundaki kararlılığımızı ve ortak gücümüzü göstermektedir.

Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her türlü diplomatik adımı destekliyor, yoğun temaslarımızı sürdürüyorum. İsrail Filistin halkına yönelik soykırım politikalarına devam ediyor. İki devletli çözümün tek yol olduğu açıktır. Filistin davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesi İslam İşbirliği Teşkilatının varoluş nedenidir.

Hep birlikte Suriye halkının arkasında durmaya devam etmeliyiz.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmalarının işlevsizliğini Gazze'de süregelen vahşet tam anlamıyla gözler önüne sermiştir. İslam ülkeleri adaletini savunan hakkı önceleyen bir küresel sistemin inşasına öncülük etmek zorundadır.

Bölgemizde apaçık İsrail sorunu var. İran'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz.

İsrail bölgemizi felakete sürüklüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, İran ile gerçek bir dayanışma sergilemeli.

Suriye'nin teşkilatımıza dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle eş zamanlı olarak hep birlikte Suriye halkının yanı