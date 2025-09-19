Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in üçüncü gün etkinliğine katıldı.

İstanbulluları ve TEKNOFEST katılımcılarını selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, muazzam bir atmosferde, gurur ve coşku ikliminde katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, maziden atiye istikbal yürüyüşüne ortak olan gençlere sevgilerini sunarak, dünyanın dört bir yanından gelip ürün ve eserleriyle festivalde yarışan gençlere başarı diledi.

TEKNOFEST'te hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğünü belirten Erdoğan, TEKNOFEST'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanındaki atmosferin ve gençlerin heyecanının kendisini farklı bir ruh iklimine götürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı maşallah yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenabıallah ayaklarınıza taş değdirmesin."

TEKNOFEST YARIŞMALARINA 1 MİLYON 200 BİN YARIŞMACI KATILDI

Zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyeti hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran gençleri gördükçe istikbale daha bir güvenle baktığını anlatan Erdoğan, "Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TEKNOFEST 2025 İstanbul'u tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve festivale katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, "Şunu da öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı." dedi.

Finale kalan 13 bin yarışmacıyı ve ödül kazanan takımları kutlayan, başarılarının daim olması temennisinde bulunan Erdoğan, tüm yarışma süreçlerini son derece titizlikle değerlendiren jüri üyelerine de emek ve gayretleri için teşekkür etti.