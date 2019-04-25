İstanbul’da yeniden seçim ihtimali doğdu

YSK, önceki gün ara karar vererek 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. YSK’nın verdiği ara kararı değerlendiren AK Parti kurmayları, seçimlerin iptal edilme olasılığının yükseldiğine işaret etti. Kurmaylar, özellikle kısıtlı seçmenlerle ilgili bugüne kadar yapılan incelemelerden çıkan sonucun, seçimlerin iptalinde önemli rol oynadığına dikkat çektiler.

İNCELEME KARARI ÖNEMLİ

YSK’nın, bugüne kadarki iptal başvurularını değerlendirirken, kısıtlı seçmenin oy kullanmayacağına ilişkin hükmün ihlal edilmesine dikkat ettiğini belirten parti kurmayları, kısıtlılarla ilgili yapılacak incelemenin, belirtilen kısıtlı seçmen listesi üzerinden olacağını kaydettiler. Buna göre YSK, seçmen kütüğünde yer alan bilgiler ışığında kısıtlı seçmenin listesi ile ilgili sandıklardaki ‘imza föylerini’ kontrol ettirecek.

İMZALARA BAKILACAK

Kısıtlı görünen seçmenlerin adına oy kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Kısıtlıların bulunduğu sandık numaralarından, o sandığın torbaları açılarak, içindeki imzaları kontrol edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde yaklaşık 14 bin oy farkı bulunduğu için, kısıtlı seçmen adına oy kullanma durumunun tespit edilmesi halinde bu sayının oranı, seçimin iptali için ciddi bir ölçüyü oluşturacak. AK Parti kurmayları, kısıtlı seçmenin bulunduğu torbalardan yapılacak kontrole göre seçimin iptaline gidebilecek ciddi bir veriye ulaşılabileceğini ifade ediyorlar.

YASA İHLAL EDİLDİ

Öte yandan AK Parti kurmayları, YSK’nın yasada açık hüküm olmasına rağmen ‘sandık kurulu başkanları ve memur üye’ koşulunun ihlal edilmiş olma iddiasının da ciddiye alınmasının önem taşıdığına dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda da YSK’nın, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin belirlenmesinde hangi listelerin esas alındığı ve dışarıdan bir görevlendirme yapılıp yapılmadığının tespitini yaptırarak burada bir usulsüzlük olup olmadığına bakacağını belirtiyorlar. AK Parti kurmaylarına göre eğer bu görevlendirmelerde bir sorun tespit edilirse YSK’nın önünde iptal için kuvvetli bir gerekçe daha oluşmuş olacak.

2 HAZİRAN’I GEÇEBİLİR

AK Parti kurmayları, YSK’nın incelemesi sonucunda varacağı kararın ‘seçimin iptali’ yönünde olması durumunda ise seçimlerin yenilenme tarihinin, daha önce genelge ile resmileştirdiği 2 Haziran’dan farklı bir tarih olabileceğine işaret etti. YSK’nın verdiği ara karar kapsamında kurumlardan gelecek bilgilerin bir hafta gibi bir zamanda netleşebileceği üzerinde duran parti kurmayları, karar sürecinin bu durumda birkaç haftayı bulabileceği, dolayısıyla da YSK’nın, İstanbul seçimleri için yeni bir tarih belirlemek durumunda kalabileceğini belirttiler. Bu tarihin, YSK’dan çıkacak ‘iptal’ ve ‘yenileme’ kararının tarihine göre iki aylık bir sürenin sonunda olabileceğine dikkat çekildi.