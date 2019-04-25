İstanbul’da yeniden seçim ihtimali doğdu
Yüksek Seçim Kurulu’nun, ‘kısıtlı seçmen’ ve ‘sandık kurulu başkan ve memur üyelerle’ ilgili araştırma yapılmasına yönelik kararı AK Parti’de, İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenme umutlarını artırdı.
- ŞERİFE GÜZEL
YSK, önceki gün ara karar vererek 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. YSK’nın verdiği ara kararı değerlendiren AK Parti kurmayları, seçimlerin iptal edilme olasılığının yükseldiğine işaret etti. Kurmaylar, özellikle kısıtlı seçmenlerle ilgili bugüne kadar yapılan incelemelerden çıkan sonucun, seçimlerin iptalinde önemli rol oynadığına dikkat çektiler.
İNCELEME KARARI ÖNEMLİ
YSK’nın, bugüne kadarki iptal başvurularını değerlendirirken, kısıtlı seçmenin oy kullanmayacağına ilişkin hükmün ihlal edilmesine dikkat ettiğini belirten parti kurmayları, kısıtlılarla ilgili yapılacak incelemenin, belirtilen kısıtlı seçmen listesi üzerinden olacağını kaydettiler. Buna göre YSK, seçmen kütüğünde yer alan bilgiler ışığında kısıtlı seçmenin listesi ile ilgili sandıklardaki ‘imza föylerini’ kontrol ettirecek.
İMZALARA BAKILACAK
Kısıtlı görünen seçmenlerin adına oy kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Kısıtlıların bulunduğu sandık numaralarından, o sandığın torbaları açılarak, içindeki imzaları kontrol edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde yaklaşık 14 bin oy farkı bulunduğu için, kısıtlı seçmen adına oy kullanma durumunun tespit edilmesi halinde bu sayının oranı, seçimin iptali için ciddi bir ölçüyü oluşturacak. AK Parti kurmayları, kısıtlı seçmenin bulunduğu torbalardan yapılacak kontrole göre seçimin iptaline gidebilecek ciddi bir veriye ulaşılabileceğini ifade ediyorlar.
YASA İHLAL EDİLDİ
Öte yandan AK Parti kurmayları, YSK’nın yasada açık hüküm olmasına rağmen ‘sandık kurulu başkanları ve memur üye’ koşulunun ihlal edilmiş olma iddiasının da ciddiye alınmasının önem taşıdığına dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda da YSK’nın, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin belirlenmesinde hangi listelerin esas alındığı ve dışarıdan bir görevlendirme yapılıp yapılmadığının tespitini yaptırarak burada bir usulsüzlük olup olmadığına bakacağını belirtiyorlar. AK Parti kurmaylarına göre eğer bu görevlendirmelerde bir sorun tespit edilirse YSK’nın önünde iptal için kuvvetli bir gerekçe daha oluşmuş olacak.
2 HAZİRAN’I GEÇEBİLİR
AK Parti kurmayları, YSK’nın incelemesi sonucunda varacağı kararın ‘seçimin iptali’ yönünde olması durumunda ise seçimlerin yenilenme tarihinin, daha önce genelge ile resmileştirdiği 2 Haziran’dan farklı bir tarih olabileceğine işaret etti. YSK’nın verdiği ara karar kapsamında kurumlardan gelecek bilgilerin bir hafta gibi bir zamanda netleşebileceği üzerinde duran parti kurmayları, karar sürecinin bu durumda birkaç haftayı bulabileceği, dolayısıyla da YSK’nın, İstanbul seçimleri için yeni bir tarih belirlemek durumunda kalabileceğini belirttiler. Bu tarihin, YSK’dan çıkacak ‘iptal’ ve ‘yenileme’ kararının tarihine göre iki aylık bir sürenin sonunda olabileceğine dikkat çekildi.
Tekrar sandığa gidilirse Binali Yıldırım kazanır
Kazanacağını düşünen muhalefetin neden seçimin yenilenmesini istemediğini sorarak ‘hodri meydan’ diyen AK Parti YSK Temsilcisi Özel “Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarına ilişkin YSK’da devam eden olağanüstü itiraz sürecini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Isparta Milletvekili Özel “Muhalefet büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorsa neden seçimin yenilenmesini istemiyor? Muhalefete ‘Hodri meydan’ diyoruz. Buyurun seçime gidelim. Neden bunu yapmıyorlar? Elimizde şaibeli bir seçim var. Bu şaibeli seçim sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan biri var. Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır. Biz sandıkların tamamını saydırabilseydik Binali Bey şu anda zaten Belediye Başkanı idi” dedi.
8 ANA BAŞLIKTA İNCELEME
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin YSK’nin ara kararını anımsatan Özel, itirazlarının dokuz ana başlıkta toplandığını ve YSK’nın bu dokuz başlıktan sadece bir maddesini kabul etmediğini söyledi. KHK ile kamudan ihraç edilenlerle ilgili itirazlarının YSK tarafından reddedildiğini hatırlatan Özel “Yüksek Seçim Kurulu bu talebimiz hariç diğer 8 ana başlıkta topladığımız konuların araştırılmasını istedi. YSK, itiraz ettiğimiz konulara ilişkin bilgileri ilçe seçim kurulları, Sulh Hukuk Mahkemeleri ve ilgili diğer kurumlardan 5 gün içinde ulaştırılmasını istedi” diye konuştu.
YOLSUZLUK ARAŞTIRILSIN
Recep Özel, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olanların dışından temin edildiğini ve itirazlarının ana temelinin bu konu olduğunu ifade etti. Özel “Anayasaya göre YSK her türlü yolsuzluğu araştırmak zorunda. YSK kamu vicdanını rahatlatacak bir karar verir. Kamuoyu vicdanı, seçimin tekrarına dönük bir karar bekliyor. Yaptığımız itirazlar sadece Büyükçekmece ve Maltepe ilçe belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yeniden yapılmasına dönük. Muhtarlar dahil diğer bütün ilçelerdeki seçim sonuçları kesinleşmiştir. YSK’nın vereceği karar diğer ilçeleri kapsamaz” değerlendirmesinde bulundu.
Maltepe’deki iddialar beş gün içinde araştırılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını verdi. YSK, önceki gün olduğu gibi dün de gündem toplantısında İstanbul’a ilişkin olağanüstü itirazları ele alındı. AK Parti’nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ya başvurmuştu. Kurul, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları’ndan ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların da listesinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi. Ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı. MHP, ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117’sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce araştırılmaya başlandığı öğrenildi. Kurul, toplantıda AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına ilişkin itirazını da görüştü. Bu itiraza ilişkin ise dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesine karar verildi.
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