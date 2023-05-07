Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mitingde yaptığı konuşmada, İstanbulluların bir gurur tablosunun içerisinde olduğunu söyledi.

Mitingin Avrupa'nın en büyük parkında düzenlendiğini hatırlatan Kurum, mahşeri kalabalığın tüm dünyaya 21 yıldır AK Parti'nin ve cumhurun destanını anlattığını dile getirdi.

Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, uçak pistleri, metroları, bilim merkezleri, kütüphaneleri olduğunu belirterek, "(Burada) Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Amerika'ya vereceğiz' dediği TEKNOFEST meydanı var. Bu eserler yabancıların değil, milletin eseridir. Bu başarı hikayesinin altında yabancı tefeciler değil, sizin emekleriniz var. Bu eserler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın misyonu ve vizyonudur." diye konuştu.

Bakan Kurum, 3 milyon 300 bin yuvayı dönüştürüp millete sunduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şimdi de 85 milyon tek yürek olacağız. Öncelikle 11 ilimizdeki afet bölgemizde 650 bin, ardından İstanbul'da 1,5 milyon yeni yuva kuracağız. Aziz milletimizin destekleriyle el ele verip yapacağız. Bu söz Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. Bu söz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İstanbul'daki bu muazzam katılımla söken şafak Türkiye Yüzyılı'nın şafağıdır. Gönül coğrafyamız bize seslenmektedir. Türk İslam dünyası bizi izlemektedir. 21 yıldır bu millet nasıl Cumhurbaşkanı'mıza emanetse şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız 16 milyon İstanbulluya 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize emanettir."

- "İSTANBUL, TAYYİP ERDOĞAN SİZE EMANETTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm siyasi tarihin en büyük mitingini gerçekleştirdiklerini, mitingin toplanan kalabalığa yakıştığını söyledi.

Doğru adama, doğru zamanda verilen destek sayesinde 21 yılda Türkiye'de büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altına imza atıldığını belirten Soylu, "Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz. Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor." dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kalkındığını ve geliştiğini anlatarak, "Reis'imiz gemiyi büyük dalgalardan korudu, Reis'imiz gemiyi karaya oturtmadı, Reis'imiz gemiyi selametle çıkardı, istikamete gidiyoruz. Hepimiz ilkokulda okuduk, Yerli Malı Haftası kutladık mı? Yerli Malları Haftası kutlarken neyle kutladık? Armutla, elmayla, üzümle, incirle... Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde Yerli Malları Haftası'nı nerede kutluyoruz? TEKNOFEST'te mi? İHA'yla, SİHA'yla, AKINCI'yla, KIZILELMA'yla, GÖKBEY helikopteriyle, KAAN Milli Muharip uçağımızla, ATAK helikopterlerimizle, ALTAY tanklarımızla, Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Toplanan kalabalığın büyük devrimlere imza attığını, onun için çıldırdıklarını, onun için saldırdıklarını, onun için Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemediklerinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Reis'imiz cumhurbaşkanı seçilecek, bu millet de Kemal'e bay bay diyecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle terörü sildik, süpürdük mü? Doğuyla batıyı birbiriyle kardeş yaptık mı? Bu ülkede 'Ben Müslümanım, ben dindarım' diyen diyebildi mi? 'Kürt'üm' diyen, 'Alevi'yim' diyen diyebildi mi? Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Tayyip Erdoğan'ın, bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Sellerden teröre, uyuşturucu mücadelesinden her yere koştuk. Size sadece bir tek şey söylüyorum, İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir."

- "ALANDAKİ MUHTEŞEM HEYECAN TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MÜJDECİSİDİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Atatürk Havalimanı'nın 2 yönden büyük anlam taşıdığını söyledi.

Birinci olarak geçmişte Türk teknolojisinin gelişiminin önüne konulan engellerin, havacılık ve uçak sanayine yapılan darbenin hatırasını barındırdığını belirten Kabaktepe, "Bugün TEKNOFEST'e karşı çıkanlar, yapılan İHA'ları, SİHA'ları değersiz kılma yarışına girenler, dün de rahmetli Nuri Demirağ tarafından kurulan uçak fabrikasını ve eğitim alanını ortadan kaldırma yarışına girmişlerdi. Biz boşuna demiyoruz, dünya değişir, ayın doğuşu değişir, güneşin batışı değişir ama CHP'nin bu millete karşı duruşu değişmez." diye konuştu.

Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'nın ikinci olarak 15 Temmuz darbe girişiminde direnişin ve mücadelenin sembolü olduğuna dikkati çekti.

Bu mitingin "yüzyılın mitingi" olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız mitinglerdeki coşkuyu görüp titreyenler, bugün bu heyecan karşısında, mecalsiz kalmıştır. Bu heyecan 'Teröristleri serbest bırakacağız' diyenlerin korkulu rüyasıdır. 'FETÖ hain darbesine karışanları serbest bırakacağız' diyenlerin kabusu olacaktır. Bu heyecan, aile yapımızın temelleriyle oynanan planları boşa çıkaracaktır. Bu heyecan, ülkemizi yurt dışındaki baronlara, boşluğa selam verenlere teslim etmeyi marifet sayan, mandacılık sevdasına tutulmuşların hayallerini bitirecektir. Çünkü bu heyecan, milletimizin, kardeşliğimizin, istikbale olan inancımızın heyecanıdır. Alandaki muhteşem heyecan Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisidir."

İstanbulluların bazılarının yoğunluk nedeniyle yürüyerek ulaşmaya çalıştığı mitingde sanatçı Uğur Işılak da sahne alarak, "Türkiye Yüzyılı" için hazırladığı şarkıları seslendirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca hazırlanan, "Türkiye Sana Emanet" başlıklı video izlettirildi.