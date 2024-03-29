Türkiye pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler artık son mitinglerini ve toplantılarını gerçekleştiriyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, seçime seçimin nabzını 24 TV ekranlarında İbrahim Güneş'e değerlendirdi.

2019 yılında İBB Başkanı olmadan tanıtım toplantısında verdiği sözleri hatırlatan Albayrak, "O gün 5 şey yapacağını söyledi. 1 trafik ve ulaşımı çözeceğim, 2 pahalı yaşamı ucuzlatacağım, 3 çevre imar ve deprem sorununu çözeceğim, 4 işsizlik sorununu çözeceğim 5 yaşam kalitesini yükselteceğim, dedi. Bunlardan hiçbirini yapmadı İmamoğlu. Zaten kendisinin de yaptım diye bir iddiası yok. Hatta 'unuttum, hatırlamıyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN HİZMETLERİNİN DEVAM ETTİĞİ BİR BEŞ YIL OLDU"



İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri için yine vaatler verdiğini belirten Albayrak, "Böyle birinin söylediklerine ne kadar itibar edilir? Sanal bir dünya oluşturdular. Ben de diyorum ki değerli Ankaralılar, İstanbullular, İzmirliler algılar oluşturulabilir. Belli bi hassasiyetiniz ve ideolojiniz olabilir. Hassasiyetlerinizi kullanarak kendilerine destekletiyor olabilirler. Ama unutmayın ki kabak sizin başınıza patlıyor. Özellikle İstanbullular için şunu söylemek istiyorum. Şunu unutmayın. Bir beş yıl geçirdik. Allah korusun İmamoğlu ikinci bir beş yıl devam edecek olursa zannetmesinler şu geçen beş yıl gibi olacak. Asla. Çünkü bu beş yıl ne olduğu anlaşılmadı. AK Parti hizmetlerinin devam ettiği bir beş yıl oldu. Bundan sonra eğer olursa o zaman görecek susuzluk ne demektir, çöpler alınıyor mu alınmıyor mu... Ondan sonra gerçekten 94 öncesini hatırlayacaklar büyük ölçüde. Zaten şu an metrolar metrobüsler yanıyor. Bu seçim yerel seçim. Depremi önemsiyorsanız, İstanbul'da trafiği önemsiyorsanız, kaliteyi önemsiyorsanız her şeyi bir kenara bırakın.