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Politika

İstanbul'un fethini İmamoğlu propagandasına çevirdiler! İBB'den skandal afiş

İBB yönetimi, İstanbul'un Fethi'nin 572. yılını kutlamaktan ziyade siyasi bir organizasyona döndürmeye çalıştı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında kullandığı “İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü” ifadesini reklam afişlerinde kullanan İBB yönetimine sert tepki gösteren İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 'Bu ifade üzerinden kamusal bir anma töreni değil, siyasi bir propaganda yürüyüşü düzenlenmektedir. Programın tarihi anlamından koparıldığını, kimliksizleştirildiğini ve siyasete tahvil edildiğini görüyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
İstanbul'un fethini İmamoğlu propagandasına çevirdiler! İBB'den skandal afiş
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İBB yönetimi, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı "İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü" ifadesini kullanarak İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına gölge düşürdü. Siyasi sloganı kullanarak propaganda yürüyüşü düzenlemek isteyen İBB yönetimine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sert tepki gösterdi.

İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş düzenleyen İBB yönetimi, Yüksek Sadakat isimli müzik grubuna konser verdirecek.

Söz konusu anma etkinliklerini siyasi bir propaganda aracı haline getirmeye çalışan İBB yönetimi, bu kapsamda yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında kullandığı "İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü" ifadesini etkinliğin adı olarak belirledi.

İBB yönetiminin fethin yıldönümüne gölge düşürecek bu kararına sert tepkiler geldi.

"SİYASETİ MERKEZE, İSTANBUL'U İSE ARKA PLANA KOYDULAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimin aldığı bu karara ve organizasyona sert tepki gösterdi.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un Fethi mi, siyasi ajansın reklamı faaliyet mi ?

İETT'nin resmi sayfasında gördüğüm bu afiş, 572. Fetih yıl dönümünü kutlamaktan ziyade siyasi bir organizasyonu ilan ediyor.

"İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü" ifadesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı ve bugün hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde iyice tartışmalı hale gelen SİYASİ bir slogandır.

Bu ifade üzerinden kamusal bir anma töreni değil, siyasi bir propaganda yürüyüşü düzenlenmektedir.

Programın tarihi anlamından koparıldığını, kimliksizleştirildiğini ve siyasete tahvil edildiğini görüyoruz.

Kutsal olanı gündelikleştir, ortak olanı partizanca sahiplen ve tarihî olanı slogana çevir.

İstanbul'un Fethi gibi kutlu bir gün, tüm siyasi görüşlerin ve milletin ortak değeri olmalıdır.

Ancak bu yönetim maalesef, her şeyde olduğu gibi burada da siyaseti merkeze, İstanbul'u ise arka plana koymaya devam ediyor.

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