Siyasi partiler bayramlaşıyor: Heyetlerden Terörsüz Türkiye mesajı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri geleneği devam etti. Partiler arası görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" hedefi ve birlik mesajları öne çıktı.

DEM Parti heyeti de bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bu görüşmede de "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, sürecin ortak akılla sonuca ulaşacağına inandığını belirterek, "Meclis'te de olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz," dedi.

Topcu, çözüm yerinin Meclis olduğunu vurgulayarak, "Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım ve kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım ki çok güzel başlangıçlar yapıldı. Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da desteklerini ifade ettiler, ortak bir akıl var artık. Bence bu sürecin sonuca ulaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz," değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti heyetinden Zülküf Uçar ise, "Umuyoruz ki bir sonraki bayrama, Türkiye'deki bütün halklara yeni bir bayramı hep birlikte kazandırabiliriz, buna hep birlikte ulaşabiliriz," temennisini dile getirdi.

DEMLİ ÇAY ŞAKASI GÜLDÜRDÜ

MHP ile DEM Parti arasındaki bayramlaşmaya heyetler arasındaki "demli çay" şakası güldürdü. MHP'li Sadir Durmaz'ın masaya gelen çaylar için "Ben açık olanı rica etsem. 'Demli çay içmiyorum' desem yanlış anlaşılacak" esprisi ziyarete katılanların yüzlerini güldürdü.

DSP'DEN MHP'YE ZİYARET

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ve Turgay Akbaba ile Parti Meclisi Üyesi Gültekin Karagüzel'den oluşan konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ile bayramlaştı.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında MHP heyeti AK Parti ile bayramlaştı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetleri arasındaki bayramlaşmada ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ DAHA DA GÜÇLENECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin, "Örgütün silahları teslim etme ve feshetme noktasındaki açıklaması inşallah sahada da bu açıklama somut bir hal aldığında Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek. Adımız ne olursa olsun adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye. 86 milyon bütün farklılıklarıyla, bütün renkleriyle güçlü ve bir şekilde, bir ve beraber şekilde güçlü büyük Türkiye yolunda inşallah devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti heyeti de MHP'yi ziyaret etti.

AK PARTİ'DEN HÜDA-PAR'A ZİYARET

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti heyeti, Hüda-Par'ı ziyaret etti.

SAADET PARTİSİ'NDEN MHP'YE ZİYARET

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Saadet Partisi heyeti, MHP'yi ziyaret etti