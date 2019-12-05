'İstediğimizi aldık'

ABD'nin Türkiye’nin itirazlarına rağmen YPG’nin terör örgütü olarak tanınmasını engellemesi üzerine Türkiye’nin de Baltık ülkelerinin yeni savunma planını veto etmesindeki kararlı tavrını sürdürmesiyle başlayan NATO liderler zirvesinden Ankara’nın istediği sonuç çıktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıkladığı bildirgeye ittifakın 2015 yılında yayımladığı ve YPG’nin terör örgütü olduğu belirtilen belgesine atıf yapılarak “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” maddesi eklendi. Zirvede Türktiye’nin veto ettiği Baltık ülkelerinin yeni savunma planı da onaylandı. Londra Deklarasyonu’nda NATO’nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiği, “dayanışma ve birlik” ilkelerinin ittifakın temel taşları olmaya devam ettiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü transatlantik bağların teyit edildiği deklarasyonda, Washington Antlaşması’nda “bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır” taahhüdünde bulunulan 5’inci maddeye olan bağlılık yinelendi.

TERÖRİZM TEHDİT

Deklarasyonda, “Bölünmez güvenliğimizin maliyet ve sorumluluklarını üstlenme konusunda hepimiz kararlıyız” ifadesine yer verilerek tüm müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca savunma ve kabiliyet gelişimine yatırım yaptığının, misyon ve operasyonlara katkı sağladığının altı çizildi. Deklarasyonda, YPG/PKK’yı terörist sayan 2015 yılındaki bir karara atıfla “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu sonuç bildirgesine eklendi. Bildiride, müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi. Rusya’nın saldırgan faaliyetlerinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği belirtilen deklarasyonda, ittifakın devlet ve devlet dışı aktörlerden farklı tehditlere maruz kaldığı ifade edildi. Deklarasyonda, NATO’nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı. Rusya’nın orta menzilli füze konuşlandırması sonucu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) sonlandırılmasının ardından “orantılı ve ölçülü” tedbirlerin hazırlandığı açıklanan deklarasyonda, “Rusya’nın davranışları müsaade ettiği müddetçe diyalog ve yapıcı bir ilişkiye hazırız” değerlendirmesinde bulunuldu. İttifakın aynı zamanda havada ve denizde bağımsızlığını korumak için girişimlerini artırdığı kaydedilen deklarasyonda, NATO’nun savunma ve caydırıcılık gücünü nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleriyle güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizildi ve “Nükleer silahlar var olmaya devam ettiği müddetçe, NATO da nükleer ittifak olmayı sürdürecektir” vurgusu yapıldı. Deklarasyonda, “Herkes için güvenlik sağlamak için çalışıyoruz” ifadesine yer verilirken, bu çerçevede ortaklıkların da geliştirildiği kaydedildi. NATO’nun “açık kapı politikasının” desteklendiği belirtilen deklarasyonda, Kuzey Makedonya’nın yakında ittifakın 30’uncu üyesi olacağı anımsatıldı. Deklarasyonda, güvenliğin sağlanması için geleceğe odaklanılması ve bu çerçevede teknolojik üstünlüğün korunması gerektiğine işaret edildi. Müttefiklerin 5G iletişim teknolojilerine ilişkin güvenliğe önem verdiğinin altı çizilen deklarasyonda, siber ve hibrit tehditlere cevap verme yeteneklerinin geliştirildiği duyuruldu. Deklarasyonda, uyarlanma süreci kapsamında NATO’nun uzayı yeni harekat alanı ilan ettiği, bu çerçevede uluslararası hukuka saygı duyulacağı ifade edildi.

TEFEKKÜR SÜRECİ

Deklarasyonda, ilk defa Çin’in yükselen gücüne değinilerek “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız” vurgusuna yer verildi. NATO’nun siyasi yönünü güçlendirmek için Genel Sekreter’in “ileriye dönük bir tefekkür süreci” başlatması talep edilen deklarasyonda, bu sürecin değişen stratejik ortamı göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çekildi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI İÇİN POZ VERDİ

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da başladı. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de konuklar için resmi karşılama programı ve NATO 70. yıl dönümü kutlama töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan, aile fotoğrafında ön sırada ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in arasında yer aldı. Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO zirvesinin ana oturumuna katıldı.

TRUMP İLE YARIM SAATLİK ZİRVE

Başkan Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından bir araya geldi. Görüşme yarım saat sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

ERDOĞAN İLE HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinden sonra sorular üzerine Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump, “Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye’yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye’ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Belli ki bu konuda bana itibar edenler var ama muhtemelen etmiyorlar” diye konuştu. Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, “Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, “Pek çok kişinin Türkiye’ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar” diye konuştu. Kanada Başbakanı Trudeau’nun Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet ederken kendisi ile alay ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine de Trump, Kanadalı siyasetçi için şu değerlendirmede bulundu: “Bence iki yüzlü. Hoş biri olduğunu düşündüm ama gerçek şu ki (savunma için) yüzde 2 harcamadığını yüzüne vurdum ve bundan mutlu olmadığını görüyorum. ”

5’İNCİ MADDE HERKES İÇİN GEÇERLİ