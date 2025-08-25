Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'nin kirli yüzünü anlattı.

"CHP YÖNETİMİ BENİ YALNIZ BIRAKTI"

Sabah'a konuşan Fazlaca "Neden CHP'den istifa ettiniz?" sorusuna, "Belediyeyi kazandığımız günden beri CHP'li meclis üyeleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. İlk sıkıntım; başkan yardımcısı seçtiğim kişiyi istemediler. Bu kişiyi görevden almadığım taktirde, 'hiçbir organizasyona katılmama ve meclisteki gündem maddesini onaylamama' gibi tehditlerle karşılaştım. Ben de başkan yardımcısını görevden aldım. Daha sonra bana karşı bazı CHP'li meclis üyeleri cepheleştiler ve beni Meclis'te kilitlemek istediler. Yaşadığım bu süreçlerin hepsini il yönetimine aktardım ama hiçbir şey yapmadılar. CHP'li meclis üyeleri baktılar ki parti beni bu konuda yalnız bırakıyor, tehdit ve şantaja başladılar. Halk tabanında beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yıllardır emek verdiğim CHP tarafından sahip çıkılmadım" cevabını verdi.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Şantaja ve tehdide nasıl maruz kaldınız?

-Bir tane CHP'li meclis üyesi kendi yazdığı, kendi oynadığı ve içinde benim olmadığım bir video kaydı yapmış. Bu video üzerinden de 'Seni oradan el çektireceğiz, sana iş yaptırmayacağız' diyerek benden yasa dışı taleplerde bulundu. Kendi arsaları üzerinden plan değişikliği yapmamı, bazı tersanecilerle ailesine iş bağlamamı istedi. Ben bunların hiçbirine evet demedim. Kirli ilişkilerin içinde olmak istemedim. Benim alnım açık. Çok fazla tehdit ettiler, hatta geniş ailesi olan bir meclis üyesi, aile üyeleriyle birlikte gelip makamımı basıp, beni tehdit ettiler.

"CHP BANA BASKI KURDU"

Emniyeti çağırdım ve polis eşliğinde odamı boşalttılar. Bana gönderdikleri tehdit mesajları var. CHP yönetimi de yaşananları biliyordu. Yaşar Tüzün de olaylar çözülemeyecek duruma gelince tarafları dinlemek için ilçeye geldi. Ben ona olan biten her şeyi anlattım. Bana komplo kurduklarını anlattım. "Bana şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istiyorlar" dedim. Bir de ben istifa etmeden önce bir röportaj verdim, bana "Başka partiye geçecek misiniz?" diye soru soruldu. "Ben de bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" deyince, CHP bana baskı kurdu. Basına "Ben hâlâ CHP'deyim" diye açıkla dediler. Ben de açıklama yapmadım. "Siz benim yanımda olmadınız" dedim. Bunu söyledikten sonra da beni ihraca sevk ederek kamuoyunda "Biz onu istemiyoruz" diye algı yaratmak istediler. Ama ben zaten CHP beni ihraca sevk etmeden bir gün önce ilçe yönetimine istifamı vermiştim.

"TEHDİT EDİLİNCE SAVCIYA GİTTİM"

Video olayını biraz açar mısınız?

-Arka planda paraların olduğu ve CHP'li meclis üyesinin konuşmasının olduğu bir video. Videoda ben yokum ama sanki paraları benim talimatımla almış gibi bir konuşma var. Bu paraların nereden geldiğini de bilmiyorum. Bana bu video üzerinden tehditlere başladılar. Ben de savcıya gittim, bana meclis üyesi tarafından komplo kurulduğunu ve benimle ilgisi olmayan paralar üzerinden iftira atıldığını söyledim. Savcılığa bu durumla ilgili ne yapmam gerektiğini ve bana yol göstermesini rica ettim. Savcılık da şikayette bulunmamı istedi.

"YASAL OLMAYAN İSTEKLERİ KABUL ETMEDİĞİM İÇİN BASKI YAPTILAR"

Bu olay CHP yönetimine de yansıdı. Ancak parti bana sahip çıkmayınca bazı meclis üyelerinin bana büyük bir komplo kuracakları endişesi taşımaya başladım. Çünkü CHP'li bazı meclis üyelerinin yasal olmayan isteklerini kabul etmedikçe bana daha büyük baskı yapmaya başladılar. Baktım ki, bunların derdi bana iftira atarak görevden uzaklaştırmak ve kendi istedikleri birini mecliste seçtirip göreve getirmek, ben tüm iletişimimi CHP'li bazı meclis üyeleriyle kestim. Meclis çoğunluğu onlarda, istediklerini yaptırarak başkan seçme derdine girdiler. CHP yönetimine bana yaptıkları şantajları, tehditleri defalarca söyledim ama hiç umursamadılar.

VİDEOYU NE ZAMAN ÇEKMİŞLER PEKİ?

-Seçildikten kısa bir süre sonra yapılmış bir video. Yaptıkları dönemde benimle de araları gayet iyiydi. Ne zaman ki illegal istekleri başladı ve ben yapmadım, o zaman işte bu video gün yüzüne çıktı. Meğer bu videoyu yapıp ellerinde koz olarak tutmuşlar. Çok büyük bir komplo kurdular bana ama iş savcılığa kadar gidince şantaj yapmayı kesmek zorunda kaldılar.

"CHP'Lİ BAZI MECLİS ÜYELERİNİN İSTEDİKLERİNİ YAPMADIĞIM İÇİN KOMPLO KURDULAR" DEDİNİZ. NELER İSTİYORLARDI SİZDEN?

-Yakınlarını, gelinlerini, çocuklarını işe almamı istiyorlar. Yakın çevrelerini memur yapmamı istiyorlardı. Gerçi bunlar diğer illegal isteklerinin yanında çok masum kalıyordu açıkçası. İmar, ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri vardı. Bunların istediklerini yapmadığım için önce bana şantaj yapmaya çalıştılar, baktılar ki iş savcılığa kadar gitti. Bu sefer de benim hakkımda seçmene doğru olmayan, itibarsızlaştırmaya yönelik konuşmalar yaptılar. Benim belediyeciliğimi yıpratmak için her şeyi yaptılar.

"CHP KAZANIRSA TÜRKİYE BÜYÜK KAYIP VERİR"

Özgür Özel döneminde kadın belediye başkanlarına yönelik mobbing iddiaları gündemde...

-Eski döneme göre çok daha fazla mobbing var. Kendi yaşadıklarım var. Bakın CHP sadece seçim kazanmaya odaklanmış, iktidara gelince nasıl yöneteceğini bilmiyor. Eğer CHP genel seçimleri kazanırsa ülkeye büyük sorunlar yaşatacak, Türkiye'ye büyük kayıp verecek diye düşünüyorum.

"DAHA ETKİLİ BİR BELEDİYECİLİK YAPACAĞIM"

AK Parti'de daha etkili belediyecilik yapacağınızı düşünüyor musunuz?

-Kesinlikle, bu bir ekip işi. Belediyecilikte teşkilat başkanın eli kolu oluyor. Halkın isteklerini, şikayetlerini teşkilat aracılığıyla bana daha etkili şekilde ileteceğini düşünüyorum. Meclis üyeleri halkın sorunlarını iletme konusunda çok önemli bir yerde duruyor. CHP'li bazı meclis üyeleri açıkçası halktan kopuktu. Mecliste çoğunluk CHP'de olmasına rağmen halkımız AK Partili üyelere sorunlarını iletiyordu. CHP'li bazı meclis üyeleri ne yazık ki belediye bir ganimet biz de ganimete çökmüşüz gibi bir mantıkla hareket ediyorlardı. Belediyeyi rant kapısı olarak gördükleri için zaten ben sorun yaşadım. CHP aslında AK Parti'ye yönelik yaptıkları her eleştiriyi kendileri yapıyor. AK Partili belediyeler şöyle yiyor, böyle yapıyor diye halka lanse ettikleri her şeyi aslında kendileri yapmak istiyorlarmış. Ben bu durumu bizzat yaşayarak gördüm. Altınova halkına şunu söylemek istiyorum; ben aynı kişiyim, seçmenime daha iyi hizmet götüreceğime inandığım için görevime AK Parti'de devam etme kararı aldım. Şimdi çok daha güzel projelere imza atacağıma inanıyorum. Çok daha huzurlu ve halkın hizmetlerimizi göreceği bir belediyecilik yapacağıma inanıyorum.

"DUVARDAKİ RESİMLER BİR ÖNCEKİ BAŞKANA AİT"

AK Parti'ye geçtiğiniz için odanızdaki Atatürk portresini küçülttüğünüz iddiası var. Doğru mu?

-Yine iftira atıyorlar. Belediyeyi ilk kazandığım ve ilk girdiğim gün ben görevi AK Partili belediyeden aldım. Devir teslim töreninde benden önceki başkan vekilinden görev alırken çekilmiş fotoğrafı yeniymiş gibi gösteriyorlar. Dolaşıma sokulan fotoğraftaki duvardaki resimler bir önceki başkana ait. Bir buçuk sene önceki fotoğrafı sanki ben Atatürk portresini küçültmüşüm gibi dolaşıma soktular. Odam aynı, değişen hiçbir şey yok. CHP tarafından yönetilen troller tarafından sistematik şekilde linçe maruz kalıyorum. Çocuklarım var, ailem var, annem babam var. Hepsi sosyal medyada yazılanları okudukça çok üzülüyorlar. Annem aradı geçen gün ağlıyor telefonda. Bana yazılanları okumuş. Ben emeklerimle belediye başkanı seçildim. Ben Altınova'da yüzde dört yüz oranında CHP'nin oyunu arttırdım. Çok çalıştım belediyeyi kazanmak için. Bu kadar emek verdiğim bir parti tarafından iftiralara maruz kalmayı hak etmiyorum.

"ÖZLEM HANIM'IN DA VİCDANI RAHAT BENİM DE!"

Aydın Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçtiği zaman da benzer bir linçe maruz kaldı. Neler söylemek istersiniz?

-Kadın siyasetçi olarak CHP'de yaşadığım en büyük sıkıntı bize sahip çıkmamaları, değer vermemeleri ve yalnız bırakmaları oldu. Bizim yolumuzun kadın olarak çok daha fazla açılması gerekirken tam tersini yaşıyoruz. Özlem (Çerçioğlu) Hanım'ın da AK Parti'ye geçmesini çok haklı buluyorum. Özlem Hanım'ı törende gördüm, biraz da konuştuk. Onun da benim de vicdanımız çok rahat. Bakın, AK Parti'ye geçtiğimiz süreçte çok büyük bir linçe maruz kaldık.

"CHP BANA HİÇBİR KONUDA SAHİP ÇIKMADI"

Trol ordusu tarafından günlerce bizlere hakaret edildi. Bunların CHP yönetimi tarafından organize edildiğini düşünüyorum. CHP özellikle bunu yaptırıyor çünkü kendini kamuoyunda haklıymış gibi göstermek istiyor. Altınova'ya hayatında gitmemiş insanlar tarafından ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Yıllarca CHP için çalışmış bir insan olarak bunu hak etmiyorum. Özlem Hanım da aynı şekilde. Ben bile ilçe belediye başkanı olarak bunları yaşadıysam büyükşehirde Özlem Hanım'ın nelere maruz kaldığını düşünemiyorum bile. CHP kadın belediye başkanlarımız diyerek halka kadınların yanında olduklarını göstermeye çalışıyor ama tamamen görüntüde böyle. Uygulamada CHP yönetimi görüntü vermek için kadınları dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ben Yalova'nın ilk kadın belediye başkanıyım. Ama CHP bana hiçbir konuda sahip çıkmadı.

"AK PARTİ'YE GEÇERKEN HAKKIMDA İNCELEME YAPILDI"

Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçtiği zaman CHP tarafından "Dosyası var, ondan geçti" diye iddia edildi. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?

-Benim için de benzer iftiralarda bulundular. AK Parti'ye geçerken zaten benim hakkımda inceleme yapıldı. Hukuki açıdan hakkımda ihbar var mı, soruşturmam var mı baktılar. Özlem Hanım'ı da benim gibi karalamak istediler. Ne benim ne de Özlem Hanım'ın karanlık işlerimiz olmadı. Biz tertemiz şekilde belediyecilik yapıyoruz. Üzerimde şaibe olsaydı zaten AK Parti'ye geçemezdik.

Sizce CHP belediyelerinde çözülme devam edecek mi?

-CHP sadece halka şirin gözükmek için belediye başkanlarına sahip çıkıyormuş gibi yapıyor. Ama asla sahip çıkmıyor. Kendi partililerim tarafından komploya uğradım. İftira atıldı. Defalarca yönetime bildirmeme rağmen hiç ilgilenmediler. Ben birçok belediye başkanı ile görüşüyorum. Geçmek isteyip de tabanından çekindiği için geçemeyen çok kişi var. CHP belediye başkanlarını sahiplenmemeye devam ederse, çözülmeler hızlı şekilde olacaktır diye düşünüyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ ÇOK BABACAN KARŞILADI"

Törende Cumhurbaşkanımızla ilk defa mı karşılaştınız?

-Evet, ilk defa gördüm. Çok babacan karşıladı beni, çok güzel ve samimi bir ortamdı.