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Politika

İstifalar sürüyor! Memleket Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, FETÖ'nün kaset kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından art arda istifalar geliyor. Bu kez Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
İstifalar sürüyor! Memleket Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı
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İnce'nin, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale'de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

İl Başkanı Bahadır Kılıç yaptığı açıklamada, "Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti'ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık" dedi.

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