İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,24
  • EURO
    37,2142
  • ALTIN
    3011.47
  • BIST100
    8779.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İstihbarat kaynakları da doğruladı! Bakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür
Politika

İstihbarat kaynakları da doğruladı! Bakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür

Bakan Fidan, 'FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü bizi rehavete sokmayacak' dedi.

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
İstihbarat kaynakları da doğruladı! Bakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü bizi rehavete sokmayacak.

Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm (Fetullah Gülen'in ölümü) vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.