İstihbarat kaynakları da doğruladı! Bakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü bizi rehavete sokmayacak.



Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm (Fetullah Gülen'in ölümü) vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum