AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP'li meclis üyeleri, şehrin ve ilçelerin geleceği için hayati önem taşıyan projelerin komisyona dahi sevk edilmesine karşı çıktı. Bu durum, özellikle Buharkent için büyük önem taşıyan Savcıllı Jeotermal Sera Bölgesi Projesi'nin reddedilmesiyle tepki topladı. Bu proje yalnızca bir yatırım değil; tamamlandığında 500 vatandaşımıza doğrudan iş imkânı sunacak, tarımsal üretimde ilçemizi bölgesel bir merkez haline getirecek dev bir adımdır. Halkımızın refahını artıracak, istihdama değer katacak bir projeye sırf siyasi hesaplarla 'hayır' demek, Buharkent'in geleceğine engel olmaktır." dedi.

"SİYASET ÜSTÜ BİR PROJE"

Balıkçı, söz konusu projenin siyasi değil, tamamen ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak bir yatırım olduğunu vurgulayarak; "Sayın Meclis Üyelerine çağrımızdır; bu projeler siyaset üstüdür. Aydın'ın kalkınması ve milletimizin geleceği için hayati öneme sahiptir." ifadelerine yer verdi.

"BUHARKENT BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un vizyoner çalışmalarıyla ilçenin üretim ve istihdamda büyük mesafe kat kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Balıkçı, "Bugün Buharkent'te Organize Sanayi Bölgesi hayata geçirilmiş, fabrikalar üretime başlamış ve yüzlerce vatandaşımıza iş imkanı sağlanmıştır. Aynı şekilde Buharkent Jeotermal Sera Bölgesi de tarım ve istihdamda yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" dedi.

"ENGELLEMELERE RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Ali Balıkçı, "Her türlü engellemelere rağmen; istihdamdan tarıma, üretimden altyapıya kadar ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kim ne kadar engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın, bizler halkımızın menfaatine olan her yatırımın arkasında duracak ve Buharkent'imizi geleceğe taşıyacağız" dedi.