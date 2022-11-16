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Politika

İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Utanın, bugün gülünür mü?

İstiklal Caddesi'nde saldırı bölgesine çiçek bırakan İYİ Parti heyetinde gülenlerin olduğunu ileri süren bir vatandaş, “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü?” diyerek tepki gösterdi.

IHA16 Kasım 2022 Çarşamba 07:35 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Utanın, bugün gülünür mü?
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü teröristlerin banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede anmalar gerçekleştiriliyor.

İYİ Parti heyeti de patlamanın olduğu bölgeye gelerek çiçek bırakmak istedi.

Bu sırada bir vatandaş heyetteki bazı kişilerin güldüğünü öne sürerek, "Ben hepiniz özelinde söylüyorum. Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü? Lokum yiyerek buralara kadar gelmişsiniz. Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından İYİ Partili heyet olayın yaşandığı yere çiçek bırakarak bölgeden ayrıldı.

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