'İstikrar için güvenli bölge'
Güvenli bölge önerisinin Suriye’nin kuzeyindeki istikrar ve geri dönüşler için önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu: Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Makedonya ile asırlar öncesine dayanan dostluk ve güçlü bağların bulunduğunu belirterek “Siyasi ilişkilerden bağımsız olarak güçlü bağlarımız var. Ama siyasi ilişkilerimizin de mükemmel olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Makedonya’yı anayasadaki ismiyle başından bu yana tanıyan bir ülkeyiz. NATO belgelerinde bir dipnot vardır. Orada der ki; Türkiye, Makedonya’yı anayasal ismiyle tanımaktadır” ifadelerini kullandı.
DÖNÜŞLERİ SAĞLAYACAK
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de güvenli bölge konusunun Başkan Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirildiğine dikkati çekerek “Suriye’nin kuzey bölgesindeki krar için de önemli, bugüne kadar Suriye’ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bunu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’teki terör saldırısına ilişkin soru üzerine, saldırının bakanlık tarafından yapılan açıklamayla şiddetle kınandığını hatırlatarak “Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin Patriot alımı için kriteri var
Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’den Patriot alım sürecinde teslim süresi, fiyat ve kredilendirme dahil birçok konunun teknik olarak görüşülmesi gerektiğini belirterek, “Önemli olan, bazı kriterler var. Ne zaman teslim edilecek? Orta vadede ve uzun vadede bizim için önemli bir kriter daha var; ortak üretim ve teknoloji transferi. Biz bugün (Rusya’dan) S-400’leri aldık, ihtiyacımız var. Ama daha fazla ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Çünkü sınırımızda sadece İtalyan SAMP-T ile İspanyolların Patriot bataryaları kaldı” dedi.
Trump çekilmede kararlı
Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Münbiç’te önceki gün yaşanan bombalı saldırının ardından Trump yönetiminin tavrının ne olacağı merak konusu oldu. Bazı üst düzey yetkililer Trump’ın, askerlerin Suriye’den çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar herhangi bir geri adımının olmadığını aktardı. Öte yandan, Münbiç’teki saldırıyı üstlendiği belirtilen terör örgütü DEAŞ’ın “Trump’ın Suriye kararından cesaret aldığını” savunan Lindsey Graham, patlamanın yaşandığı restoranda geçen yemek yediğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Ucuz milliyetçilik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katar ile ortak bir üretimi eleştirmesine de cevap veren Bakan Çavuşoğlu “Tank üretiminde küresel sermayenin Türkiye’ye gelmesini ve Türk firmalarının uluslararası ortaklarla iş yapacak düzeye ulaşmasını herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı. Bu zihniyet, geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye’nin zihniyetidir. Türkiye’ye bu anlamda küresel sermayenin gelmesinden rahatsız olan kafa ise, kusura bakmasın kimse, ucuz milliyetçilik söyleminin bir yansımasıdır. Özellikle seçim öncesi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde teknoloji transferi ve ortak üretim yapılması bizim çıkarımızadır, dışa bağımlılığımızı da azaltmaktadır” dedi.
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