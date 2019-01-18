'İstikrar için güvenli bölge'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Makedonya ile asırlar öncesine dayanan dostluk ve güçlü bağların bulunduğunu belirterek “Siyasi ilişkilerden bağımsız olarak güçlü bağlarımız var. Ama siyasi ilişkilerimizin de mükemmel olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Makedonya’yı anayasadaki ismiyle başından bu yana tanıyan bir ülkeyiz. NATO belgelerinde bir dipnot vardır. Orada der ki; Türkiye, Makedonya’yı anayasal ismiyle tanımaktadır” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞLERİ SAĞLAYACAK

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de güvenli bölge konusunun Başkan Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirildiğine dikkati çekerek “Suriye’nin kuzey bölgesindeki krar için de önemli, bugüne kadar Suriye’ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bunu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’teki terör saldırısına ilişkin soru üzerine, saldırının bakanlık tarafından yapılan açıklamayla şiddetle kınandığını hatırlatarak “Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.