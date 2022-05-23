İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması

İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.