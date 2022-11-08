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Politika

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Anıtkabir'e ziyaret

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA8 Kasım 2022 Salı 10:53 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı Kristersson'dan Anıtkabir'e ziyaret
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Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kristersson, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Kristersson, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kristersson, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kristersson, deftere şunları yazdı:

"Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur. 1934'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliğinin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle."

Ziyarette, Kristersson'a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.

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