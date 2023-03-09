İsveç ve Finlandiya ile kritik NATO toplantısı

İsveç ve Finlandiya, Mayıs 2022'de NATO'ya üye olmak için başvurdu. 30 üye ülkeden 28'i başvuruları onayladı. Macaristan'da onay süreci işliyor. Türkiye ise bu iki ülkenin verdiği taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, "Geçen sene Haziran ayında imzalanan üçlü memorandumda verilen vaatlerin gerçekleştirilmesinin takibi anlamında bu teknik toplantıların yapılmasını kabul ettik ondan sonraki süreçte daha çok İsveç Devleti'nin atacağı adımlar vereceği kararlarla ilgili olacaktır" dedi.

TOPLANTI SÜRESİZ OLARAK ERTELENMİŞTİ

İsveç'te art arda gerçekleştirilen ırkçı ve İslam karşıtı gösterilerin ardından üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı süresiz olarak ertelenmişti.

Ataman, "İsveç'in Türkiye ile ilişkilerini o memorandum gereği olarak bazı adımların atıldığında söylemek lazım. O tamir edici adımların atılması, yeni ortama müzakerelere yeniden geri dönmesini beraberinde getirdi" diye konuştu.

İKİ ÜLKENİN ÜYELİK SÜRECİ AYRI DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Uzmanlar, ilerleyen süreçte iki ülkenin üyelik süreçlerinin ayrı ayrı değerlendirilebileceğine de dikkati çekiyor.

Prof. Dr. Muhiddin Ataman sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Finlandiya'nın bir olası işgale maruz kalması tehlikesi nedeniyle tek bir dosya olarak ele alınmaya doğal olarak kabul ediyorlar. Bir başka gerekçe daha var Finlandiya içerisinde yaşanan iç siyasi gelişmeler de biraz bunu hızlandırdı."