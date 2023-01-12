Skandala çok sert tepki: İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir makete yer verdi.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savurduğu görüldü.

Bu skandal eyleme tepkiler peş peşe geldi.

"İSVEÇ'TEKİ ÇİRKİN GÖSTERİ, TÜM TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin, terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

"İSVEÇ; BU TERÖR SEVİCİLER İÇİN GEREĞİNİ NET YAPMALIDIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Bu fikir özgürlüğü değildir. İfade özgürlüğü hiç değildir. İsveç; bu terör seviciler için gereğini net yapmalıdır. Bir daha gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Türkiye'de bazılarının muhalefetine konu değil; dünya egemenlerinin muhalefetine konudur. Tam da bundan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.