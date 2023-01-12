İsveç'te PKK alçaklığı! Sözcü Kalın: NATO üyeliği konusunda mesafe alması söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki alçak saldırısı hakkında 24 TV'ye açıklamada bulundu.



Konuşmasına 'öncelikle bu menfur saldırıyı kınıyoruz' diye başlayan Sözcü Kalın, "Bunu İsveç makamlarına en düzeyde ilettik. Ben şahsen bu süreci beraber yürüttüğüm mevkidaşımla bugün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirdim. Ve bu tür eylemlerin asla kabul edilmeyeceğini, ikili ilişkilerimiz bağlamında hem de Madrid'de imzaladığımız Üçlü Mutabakat çerçevesinde kendilerinde derhal somut aksiyon almalı gerektiğini beklediğimizi ifade ettik." dedi.

Türkiye ile İsveç arasında yapılan toplantılara değinen Kalın, "Stockholm'deki PKK/PYD, YPG, FETÖ ve diğer iltisaklı örgütlerin kuruluşların şahısların buralarda ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına, Türkiye aleyhine faaliyet yapmalarına, para toplamalarına eleman devşirmelerine, propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri yapmalarını kabul etmemizin mümkün olmadığını biz bu Üçlü Mutabakat ile kayıt altına almıştık. İkili ilişkiler ve bu mutabakat bağlamında somut adım atmaları üzerlerinde hukuki bir yükümlüktür." ifadelerini kullandı.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA MESAFE ALAMAZ"

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in bu tür faaliyetlere göz yumduğunu vurgulayan Kalın, "NATO'ya üye olmak isteyen bu ülkenin bu terör paçavralarına, bunların mensuplarına göz yumması kabul edilebilir bir şey değildir. Yaptığımız anlaşmanın ruhunu da lafzına da aykırıdır. Dolaysıyla kendilerinden bu konu ile ilgili beklentimiz açık bir şekilde ilettik. Şimdi tabi, bu tür eylemeler göz önünde bir belediye binasını önünde gün ortasında yapılabiliyor ise ben bunu açıkça kendi mevkidaşıma da söyledim. Geri planda radarın altında karanlık noktalara kim bilir bu terör örgütü daha ne tür faaliyetler yapıyor. Türkiye aleyhine ne tür eylemlerin içerisindeler bunları sizlerin istihbarat örgütleriniz gayet iyi biliyorlar dedik. Yaptığımız görüşmelerde bunları konuştuk. Buralarda adım atılmazsa bu terör örgütleri İsveç'i Finlandiya'yı kendilerine güvenli bir liman olarak göremeye devam ederlerse o zaman İsveç'in NATO üyeliği konusunda mesafe alması söz konusu olamaz. Çünkü burada saldırılan kişi herhangi bir kişi değildir. Bu bir şahıs da olabilirdi biz gene insan hukuku çerçevesinde bunu yine tasvip etmezdik. " sözlerini kullandı.