İsyan ateşi CHP'yi sardı
CHP’de aday belirleme sürecinde başlayan deprem, belediye meclis üye listelerinin seçim kurullarına verilmesiyle birlikte isyana dönüştü. Muhalifler zehir zemberek açıklamalarla “Partiyi 3-5 çakala teslim etmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.
- STAR ANKARA
Parti Meclisi’ni (PM) devre dışı bırakarak diktatörlüğü ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday seçim yetkisini Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) vermişti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde partililerin istemediği ve isimleri şaibe ile terör örgütlerine destekle anılan kişileri aday yapması CHP’de istifa depremine yol açmıştı. Önceki gün seçim kurullarına teslim edilen listelerle birlikte CHP’de isyan başladı. İzmir ve Buca ile İstanbul Adalar parti yönetimi istifa etti.
ADAYINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 10 Şubat’ta Ankara’da ve geçen pazar günü de İzmir’de yapılan aday tanıtım töreninde partisinin Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir’i açıklamıştı. Ancak aday listeleri önceki gün seçim kuruluna bildirilirken, Nezir yerine meclis üyesi Erhan Kılıç’ın ismi bildirildi. Listelerin verilmesiyle aday değişikliğinin ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili, slogan atarak listenin değişmesine tepki gösterdi. ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrılırken, adaylığı son anda geri çekilen Nezir, merkez seçim bürosunda açıklamalarda bulundu.
ÇAKAL BENZETMESİ YAPTI
Ailesinin kendisine her zaman namusuyla gururuyla yaşamasını öğütlediğini belirten Nezir, “Biz baronlarla değil halkla yola çıktık, onlarla devam edeceğiz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek. Bu parti Kemal Atatürk ve Kuvayımilliye anlayışıyla kuruldu. Bu partiyi 3-5 tane çakala teslim etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
KADINLARIN LİSTE İSYANI
Listelerin verilmesinin ardından CHP İzmir’den, kadın kolları cephesinden de isyan yükseldi. Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, bazı ilçelerde yüzde 33 cinsiyet kotasına uyulmadığına dikkat çekip, bu duruma itiraz edeceklerini vurguladı ve “içimize sinmedi” dedi.
ASIL KAVGA PM’DE KOPACAK
Öte yandan parti yönetiminde, aday belirleme sürecinde başlayıp giderek büyüyen kavganın, 12 muhalif PM üyesinin verdiği “PM olağanüstü toplanıp, tartışmalı adayları tartışsın” dilekçesi üzerine cumartesi günü toplanacağı duyurulan olağanüstü PM toplantısında kopacağı belirtiliyor. PM’yi olağanüstü toplantıya çağıran PM üyelerinin, toplantıda partide aday belirleme sürecini bu kadar tartışmalı hale getiren ve partiden pek çok ismin kopmasına yol açan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan hesap sorması bekleniyor.
Adalar’da isyan başladı
İstanbul’da Adalar CHP İlçe Yönetimi istifa kararı aldı. Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi’nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi. İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti.
Ankara’ya boşuna yürüdüler
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren kırmızı yelekli CHP’liler, Ankara’ya yürüyüşünden bir sonuç alamadı. Genel Merkez önüne gelerek dertlerini anlatmak isteyen CHP’liler, binaya alınmadı. Kılıçdaroğlu ise eleştirilerin odağı olan Maltepe adayı Kılıç’ın isminin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilen listede olmasını sağladı.
Gençler isyan etti
CHP İstanbul Gençlik Kolları, genel merkeze karşı ayaklandı. Gençlik Kolları tarafından yayınlanan bildiride “Bir yandan gençlerin ve kadınların oyuna talip olup, öte yandan tepeden inme listelerle, durmaları gerektiği yeri işaret edenlerin çektiği o şeritlerin ardında durmayacağız” denildi. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce’nin yönetime tepki için istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
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